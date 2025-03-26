МАФ-2025: в Мурманске дан старт праздничным мероприятиям, посвящённым 500-летию освоения Севморпути

Помощник Президента РФ Николай Патрушев, губернатор Мурманской области Андрей Чибис и глава Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев дали старт праздничным мероприятиям, посвящённым 500-летию освоения Северного морского пути.

Николай Патрушев, помощник Президента РФ: «Мы даем старт международному культурно-просветительскому проекту «Великий северный поход: Арктика как искусство».

Так началось совместное заседание комиссий Госсовета по формированию комплексного проекта развития Арктики и Северного морского пути в рамках форума.

В центре внимания – детальное обсуждение комплексного проекта развития Арктики и СМП: территории и маршрута, которые считаются стратегическим мультипликатором национальной экономики на ближайшие десятилетия.

Напомним, в феврале этого года с инициативой создания проекта выступил председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Северный морской путь и Арктика», губернатор Мурманской области Андрей Чибис.