МАФ-2025: восхитительно, прекрасно, удивительно, грандиозно – оценки итогов форума мурманчан

Журналисты «Арктик-ТВ» поинтересовались у земляков, как они относятся к этим изменениям.

Арктический международный форум «Арктика-территория диалога» закончился, а впечатления остались и не только у участников события, но и у тех, кто созерцал красоту, которую навели в Мурманске перед мероприятием.

Журналисты «Арктик-ТВ» поинтересовались у земляков, как они относятся к этим изменениям.

– Замечательно, так бы постоянно было.

- Какие ваши впечатления от проведения форума, несмотря на то что вы, возможно, на нём и не были?

– Конечно, я была на работе. Впечатления огромные. Всегда рада, что проводятся такие грандиозные события. Надеюсь, они принесут нашему городу развитие во всех структурах, в том числе и развитие инфраструктуры города.

- Разве что мимолетом проходил, когда были моменты. Здесь, когда работы проводились, кита видел, когда надували.

– Видели ледяной бар?

– Нет, к сожалению.

– У нас город, в принципе, и без форума прекрасный. А так, ну, немножечко приукрасили. Где-то стало лучше. В целом положительное влияние, как мне кажется, форум оказал.

- Ваше мнение о форуме, несмотря на то что вы в нём не участвовали?

– Опять же, если только исходить из новостей, которые читал, смотрел. Я считаю, что форум пошёл нашему городу на пользу...