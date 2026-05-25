МАФ «Арктика – территория диалога», состоявшийся в Мурманске в марте прошлого года, вошёл в тройку главных деловых событий 2025-года в России

Он занял второе место в престижной отраслевой премии в области организации корпоративных событий и делового туризма. Церемония награждения состоялась в Москве.

Авторитетное жюри премии «MICE Excellence Forum», ведущие эксперты в области делового туризма оценивали уникальность, креативность и эффективность коммуникаций. И МАФ, собравший почти 1300 участников и представителей СМИ из 21 страны, получил «серебро» в номинации «Деловое событие года с государственным участием».

Напомним форум, подготовленный в рекордно-короткие сроки, принёс в экономику Мурманской области более 300 миллионов рублей и показал, что наш регион готов к приёму знаковых событий на высоком уровне. Его главным итогом стала поддержка Президентом РФ Владимиром Путиным ключевых проектов для Мурманской области, предложенных губернатором Андреем Чибисом на профильной комиссии Госсовета. Кроме того, с 2027 года Мурманск станет постоянной площадкой проведения МАФ.