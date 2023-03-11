Магазин без продавцов и четырёхдневная рабочая неделя: люди всегда находят выход из трудных ситуаций

Бизнесмен из Бенина нашёл способ получать уголь, не вырубая деревья. Так он надеется спасти леса, которые постепенно исчезают.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Анна Шинкаренко.

Жители одной из датских деревень, оставшись без продуктового магазина, объединились и нашли выход. Они добились открытия нового супермаркета без продавцов. И это не единичный случай. Магазины в небольших городах Дании массово закрываются из-за инфляции.

Девять из десяти компаний, принявших участие в крупнейшем в мире испытании четырёхдневной рабочей недели, уже не вернутся к пятидневной системе. Их сотрудники отмечают, что у них снизился уровень стресса и выгорания, а производительность повысилась.

Забудьте о ракетах для полётов в космос. Японский стартап планирует отправлять людей в стратосферу на воздушном шаре.

Бизнесмен из Бенина нашёл способ получать уголь, не вырубая деревья. Так он надеется спасти леса, которые постепенно исчезают.

Французский художник создаёт прекрасные цветы из различного мусора. Сложную технику своего искусства он разрабатывал 15 лет.

Картину фламандского художника Питера Пауля Рубенса продадут на аукционе в Нью-Йорке. Она находилась в частной коллекции. За неё рассчитывают выручить миллионы долларов. А пока картину в рамках мирового турне выставили в Брюсселе на обозрение публики.

Принц и принцесса Уэльские поучаствовали в весёлом состязании на велотренажёрах в фитнес-центре в Порт-Толботе. При этом Кэтрин пришлось крутить педали в обуви на высоких каблуках.

Название косметики «Max Factor» известно многим. Но мало кто знает, что истоки бренда уходят корнями в российский город Рязань. В местном музее можно узнать, как он зарождался и кем был «отец современной косметики».

Три автомобиля «Mini Cooper S», принадлежавших музыкантам Beatles, воссоединились в Лондоне. Это событие приурочено к 60-летию легендарной модели.

«Ощущаю себя ребёнком»: выставка миниатюр открылась в Нью-Йорке.