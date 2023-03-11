Магазин без продавцов и четырёхдневная рабочая неделя: люди всегда находят выход из трудных ситуацийМарина Табейкина: идеальная семья начинается с идеального себя, или Это не про любовь
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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.03.23 13:35

Магазин без продавцов и четырёхдневная рабочая неделя: люди всегда находят выход из трудных ситуаций

Бизнесмен из Бенина нашёл способ получать уголь, не вырубая деревья. Так он надеется спасти леса, которые постепенно исчезают.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Анна Шинкаренко.

Жители одной из датских деревень, оставшись без продуктового магазина, объединились и нашли выход. Они добились открытия нового супермаркета без продавцов. И это не единичный случай. Магазины в небольших городах Дании массово закрываются из-за инфляции.

Девять из десяти компаний, принявших участие в крупнейшем в мире испытании четырёхдневной рабочей недели, уже не вернутся к пятидневной системе. Их сотрудники отмечают, что у них снизился уровень стресса и выгорания, а производительность повысилась.

Забудьте о ракетах для полётов в космос. Японский стартап планирует отправлять людей в стратосферу на воздушном шаре.

Бизнесмен из Бенина нашёл способ получать уголь, не вырубая деревья. Так он надеется спасти леса, которые постепенно исчезают.

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