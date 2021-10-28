Магазин «Нагеш-Мурманск» порадует северян в осенне-зимний период пряностями, чаем и приятными бонусами

Серые будни редко радуют нас яркими впечатлениями. Но расстраиваться не стоит. Теперь каждый житель Мурманска может прикоснуться к экзотическому миру пряностей и чая. В торговом центре «Флагман» распахнул свои двери индийский дискаунтер «Нагеш».

Анастасия Бакшеева, директор магазина «Нагеш-Мурманск»: «При покупке товаров торговой марки «Нагеш» на сумму от 500 рублей мы дарим ручку; на сумму от 1000 рублей – мы дарим кружку. Также три дня в неделю - со вторника по четверг в нашем магазине проходит акция на пяти видов товаров. Каждую неделю она разная. При покупке на сумму от 2000 рублей на товары всего ассортимента мы дарим карту скидок, которая является накопительной. Пенсионерам по понедельникам с 10 до 12 утра действует скидка 20% при предъявлении пенсионного удостоверения».

Помимо специй в магазине также можно приобрести индийские платки, медную посуду с узором, а также натуральную косметику на растительной основе.

На правах рекламы.