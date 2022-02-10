Магазинные воришки проявили повышенный интерес к колбасным изделиям

Полицейские задержали двух жителей Апатитов, подозреваемых в краже продуктов из магазина.

В Апатитах в одном из торговых точек по улице Бредова произошла кража. Сотрудники полиции, изучив видео с камер видеонаблюдения, выяснили, что два посетителя похитили пиццу, сигареты и 12 колбасных изделий. Они спрятали продукты в рюкзак и покинули магазин. Сумма ущерба составила свыше 3 тысяч рублей. Подозреваемые были задержаны. Ими оказались безработные жители Апатитов 1999 года рождения.

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