Магазинный воришка стал героем видеодетектива

В одном из строительных магазинах города неизвестный мужчина похитил магнит для снятия антикражных датчиков, а потом товар, которые он намеревался продать или использовать в домашней мастерской.

Выбрав момент, он снял с витрины тиски, положил их в карман и поспешил уйти из торгового павильона. А вот удастся ли подозреваемому уйти от ответственности, большой вопрос.

По информации из социальных сетей, его уже ищут полицейские. Там же предупреждают владельцев других магазинов, ведь магнит он тоже прихватил с собой.