Магический обряд, молнии и туман – предвестники открытия V международного фестиваля «Табуретка»

Мончегорск вновь стал центром притяжения любителей творчества, литературы и поэзии. В городе металлургов прошёл V международный фестиваль «Табуретка», организованный всероссийским литературным фондом «Живая классика» при поддержке «Норникеля» и Кольской ГМК.

История фестиваля берёт своё начало в 2016 году, когда жительница Мончегорска Оксана Китаева предложила создать в городе металлургов поэтическую сцену в виде огромной табуретки. Почему конкретно этот атрибут мебели так тесно связан с литературой, спросите вы? Табуретка – это первая сцена для многих любителей поэзии, именно с неё, как правило, читают стихи с самых ранних лет и Деду Морозу, и на семейных праздниках.

Диана Замятина, руководитель корпоративных программ ОАО «Кольская ГМК»: «Уникальность этого фестиваля состоит в том, что у него есть своя уникальная история. Во-вторых, это самый северный фестиваль литературный, который проходит в России, и он пропитан неким колоритом, здесь выстраивается северный культурный код. В этом его особенность».

По традиции поэтический фестиваль проводят летом: около монументальной «Табуретки» собираются десятки любителей литературы из разных городов и даже стран, чтобы послушать и прочитать стихотворения собственного сочинения или произведения классиков. Но пандемия внесла свои коррективы: в прошлом году мероприятие пришлось вовсе отменить, а в этом перенести из одной локации в другую. Но менее интересным праздник от этого не стал. Но что остаётся неизменным, так это организатор мероприятия - фонд «Живая классика» и его партнёр, компания «Норникель».

Марина Смирнова, президент Фонда «Живая классика»: «Нам было важно, чтобы в фестивале участвовали мончегорцы, максимально, и были участники из Мурманской области. В то же время этот фестиваль международный, всероссийский, поэтому нам важно, чтобы из других городов приезжали и привозили самое разное, показывали писатели и поэты, мастера слова. В этом году фестиваль технологичный, потому что у нас роботы, но это всё связано с культурой и литературой».

Владимир Ливдан, заместитель главы администрации города Мончегорска: «Фестиваль видоизменяется. В этом году он проходит в стенах городского ДК, предыдущий формат был – городской парк, соответственно, разные площадки. Сейчас есть много площадок, связанных с самодеятельностью, много интересного для детей, много творческих площадок, встречи с интересными авторами, спектакли, программа безусловно меняется, является актуальной, интересной. Благодаря фонду «Живая классика» и партнёру «Норильский Никель» фестиваль развивается и становится ещё более интересным».

Стартовал фестиваль в концертном зале ДК с необычного перфоманса – под таинственную и завораживающую мелодию на сцену вышли неведомые существа, совершающие магический обряд. Разряды молний и белая дымка буквально оживляли интерактив и максимально погружали гостей в атмосферу таинственности и волшебства.

Хедлайнерами мероприятия стали известные писатели и поэты нашего времени. Среди них Анна Сеничева, член российского Союза писателей. Её стихи о любви и детстве заставили всплакнуть добрую половину участников фестиваля.

Поэтесса призналась, что северная публика смогла поразить её своей отзывчивостью и открытостью.

Анна Сеничева, поэтесса, член российского Союза писателей: «Я ещё в Сыктывкаре почувствовала, насколько на севере совершенно другой человек, настолько тёплый внутри. А здесь же ещё севернее, поэтому связь с залом была потрясающая. Потом подходили и говорили: «Анна, мы плакали».

По всей территории Дворца культуры работали площадки с различными мастер-классами, театральными лабораториями и интерактивными выставками. Удивительно, но объединить участников мероприятия удалось с помощью обычного картона. Родители вместе с детьми стали сотрудниками издания «Тиранский Вестник» и создавали уникальные трёхмерные буквы, декорации, костюмы и скульптуры.

Мария Плаксина, начальник отдела кадров 7D издательства «Тиранский Вестник»: «Наша редакция занимается поиском смысла. Мы создаём гипертекст, всё это мы пробуем в разных отделах, у нас есть отдел набора, где Гоголь заведует. Мы очень авторитетное издательство и сотрудничаем с такими авторами как Гоголь, Пушкин».

Сергей Корсаков, тиран Картонии: «В этот раз мы пытаемся сделать газету 7Д, её издать вживую, у нас будет 4 выпуска, один будет через 20 минут делаться. Мы ищем из местной аудитории корреспондентов, внештатных сотрудников, которые помогут издать выпуски в течение двух дней. Будем издавать четыре выпуска».

В восторге от мастер-класса были все – и дети, и взрослые.

Александр Шишук, участник поэтического фестиваля «Табуретка»: «Мне кажется, что это интересно детям».

Светлана Харина, участница поэтического фестиваля «Табуретка»: «Люблю работать с бумагой, занимаюсь скрапбукингом, поэтому прямо хочется потворить, натворить и вытворить».

После создания свежего номера 7Д журнала новоявленные сотрудники «Тиранского Вестника» прошли маршем по этажам Дворца культуры.

Любителей шопинга порадовала обширная выставка-ярмарка с сувенирами, бижутерией, аксессуарами и милыми вязаными игрушками. Примечательно, что большинство товаров – результат кропотливого труда ремесленников. Например, Ирина Сыса торгует саамскими сувенирами. Бисероплетение для женщины – это любимое хобби, которым она занимается уже ни один десяток лет. На вид ничего сложного, но на одну небольшую сумочку уходит как минимум неделя.

Ирина Сыса, участница выставки-ярмарки поэтического фестиваля «Табуретка»: «Работа большая, она выполняется и крючком, и на леске, и иголкой. Видов плетения очень много».

Насыщенная фестивальная программа длилась два дня. Равнодушным из здания местного ДК не смог уйти никто. Надеемся, что в следующем году мероприятие пройдёт в традиционном месте – возле большой табуретки, а пока что возле поэтического монумента бегают резвые белки. Привлекает их, конечно, не литература, а вкусные лакомства, которыми их кормят жители города металлургов.