Магией красок делится Екатерина Кузнецова

Новым гостем программы «Проще говоря» стала художница Екатерина Кузнецова. Многим она известна под творческим псевдонимом Ельк. Во время беседы с Эллиной Ким, корреспондентом телередакции «Арктик-ТВ», она рассказала, как самому создать картины из современных материалов, чтобы они вписывались в любой интерьер.

- Надо перед этим заниматься медитативными практиками. Чёрно-белый мир можно раскрасить, главное, правильно смешивать краски, - делится своими секретами художник.

- Творить может каждый, у всех получится, считает Ельк.

Обо всём этом и многом другом пойдёт повествование сегодня в 20.00 в новом выпуске программы «Проще говоря» с Екатериной Кузнецовой, художницей, которой под силу увлечь любого таинством рождения необычных произведений искусства. Увидеть программу можно в эфире телеканала Арктик-ТВ и на сайте арктик-твВ.рф