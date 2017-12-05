День за днём с «Арктик-ТВ»05.12.17 19:30
«Магии женственности» на фоне полярной ночи заворожит мурманчан
Чуть больше недели остаётся до финала конкурса «Магия женственности 2017». Напомним, мероприятие стартовало в конце сентября. Позади у участниц конкурса, который проводит для мурманчанок психологический центр Марины Табейкиной, показы и дефиле, фотосессии, мастер-классы, психологические тренинги, спортивные тренировки.
Магические девушки, как они сами называют себя, считают, что «Магии женственности» очарует мурманчан во время полярной ночи.
Красота и женственность, очарование и грация, стиль и богатый внутренний мир. В Мурманске состоится конкурс, не имеющий аналогов в России и за рубежом. Финальный кастинг «Магии женственности» состоится уже 18 ноября.
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