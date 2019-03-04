В Мурманске завершился III Международный турнир по интеллектуальным играм «Кубок Арктики», в котором приняли участие 60 команд из России и СНГ. Мурманчане почти во всех зачётах взяли первые места, но вот абсолютными победителями турнира стать не удалось.

Турнир «Кубок Арктики» официально проводится в Мурманске 3 года подряд. С каждым разом желающих сразиться в интеллектуальной баталии становится всё больше и больше. В это году более 80 команд подали заявки на участие, но в список вошли только 60 самый достойных коллективов из России и Белоруссии. За соседними столами мозговой штурм проходили и школьники, и ветераны.

«Вопросы все разные, авторы вопросов тоже разные. Их составляют не для какой-то возрастной категории и даже, я бы сказал, какого-то интеллектуального уровня. Есть вопросы, которые легче взять, когда ты молод, когда ты только окончил школу, когда знания твои свежи, потому что, порой, сложно брать те вопросы, которые лежат на поверхности», - комментирует Игорь Ступаков, капитан команды «Люди в Чёрном».

Игорь Ступаков уже 20 лет играет со своей командой в «Что? Где? Когда?». Кроме всего прочего он готовит и подрастающее поколение к этим непростым мозговым битвам в родной школе № 5, где трудится учителем истории. Директор учебного заведения такой инициативе очень рада и считает, что совместными усилиями у преподавательского коллектива получается сделать интеллектуальный спорт модным и востребованным.

«Сегодня здесь такое количество команд, которые как по мановению волшебной палочки замолкают, когда читается вопрос, - рассказывает Ирина Ускова, депутат городского Совета, директор школы № 5. - Потом начинает гудеть как встревоженный улей. Вы понимаете, это какая-то магия, магия интеллектуальных игр. Это здорово, что у нас есть такой клуб в городе!».

Десять команд участников турнира входят в первую сотню рейтинга Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?». Среди них и мурманская команда «Норманны». Сражаться с такими соперниками, безусловно, трудно, а наблюдать невероятно занимательно. Глава Мурманска также не упустила возможность последить за ходом игры.

«Последние три года мы видим насколько выросли статус этого конкурса, качество игры. Сама игра сильно расширяется по количеству участников», - отмечает Тамара Прямикова, глава муниципального образования город Мурманск.

В этом году турнир впервые вышел на международный уровень, что даёт «Кубку Арктики» право претендовать на получение статуса этапа Чемпионата мира.

Абсолютным чемпионом этой игры стала команда «Северо-Западный слон» из Москвы. Именно они осенью отправятся представляться Россию на международных соревнованиях в Азербайджан. А вот Мурманским «Норманнам» хоть и в общем зачёте выиграть не удалось, зато в Брейн-ринге северяне заслужено заняли первое место.