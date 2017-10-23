«Магия женственности» - наперевес с винтовкой грациозно продефилировали по залу

В самом разгаре проходит второй сезон конкурса «Магия женственности». Участниц конкурса учат быть естественными, искренними и гармоничными во всех образах и в любой обстановке. Чтобы стать по-настоящему женственной одной внешности мало, необходимо обладать и определённой силой духа. У конкурсанток осталось не так много времени, имя победительницы мы узнаем 15 декабря.

Конкурс «Магия женственности» не ориентирован на стандарты, навязанные глянцевыми журналами и модельными агентствами. Принять участие в мероприятии могла любая мурманчанка от 25 до 50 лет. Главное - желание измениться и раскрыть свой потенциал.

- Мы пригласили девушек для того, чтобы создать для них условия для саморазвития, чтобы была возможность действительно понять собственный ресурс, раскрыть женственность, научиться жить в гармонии с собой, - рассказывает Марина Табейкина, руководитель конкурса «Магия женственности».

Участницы соревнования женственности уже попробовали себя в пении, практиковали йогу и даже познакомились на занятиях звукотерапией с самым древним музыкальном инструментом на свете – варганом.

И вот наступил тот самый момент, которого девушки ждали с нетерпением, – примерка нарядов для дефиле. Оно обещает быть крайне необычным. Девушкам предстоит продемонстрировать спортивные костюмы и кроссовки, доказать себе и окружающим, что даже в спортзале можно сохранять утончённый и привлекательный образ.

- У меня необычные впечатления от конкурса, потому что мы занимаемся совершенно разными направлениями, - говорит Екатерина Кулясова, участница конкурса «Магия женственности». - Мы посещаем разные мероприятия, у нас йога, у нас звукотерапия, очень много хореографии Я хочу дойти до конца, попасть в финал, посмотреть, что будет там.

После такого спортивного показа девушкам предстоит ещё одно нетривиальное перевоплощение. Конкурсантки облачатся в камуфляжное снаряжение, наденут тяжёлые ботинки и наперевес с винтовкой грациозно продефилируют по залу. К участницам только одно требование: несмотря ни на что, оставаться женственными и уверенными в себе.

- Это очень интересно, потому что проект очень разносторонний, - говорит Этери Букатнева, участница конкурса «Магия женственности». – Все могут попробовать себя в военной камуфляжной одежде, при этом не потеряв свою женственность, наоборот, сохранив её. Это очень интересно, это очень хороший опыт.

Имя победительницы конкурса назовут 15 декабря. Финальный этап и дефиле пройдут в лаундж кафе «Грей Гус». Несомненно, призы и памятные подарки получат все участницы. Но главная награда – это возможность измениться, посмотреть на себя с другой стороны и раскрыть свой потенциал. Девушки заряжены на позитив и признаются, что конкуренция, конечно есть, но дружба и хорошее настроение гораздо важнее – ведь цель у всех одна.