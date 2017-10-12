«Магия женственности – 2017», или Выбираем лучшие духи

«Магия Женственности - 2017» - в Мурманске участницы удивительного конкурса совершенствуют себя на пути к финалу. Каждая из них старается стать лучше и раскрыть новые грани своей личности. Девушек учат хореографии, визажу, дефиле и женским практикам. А в студии вокала для них открыли путь в мир музыки.

«Магия Женственности» - ежегодный конкурс, который проводит для мурманчанок психологический центр Марины Табейкиной. Проект стартовал в конце сентября и включает в себя множество необычных мероприятий, каждое из которых должно помочь осознать себя, стать обаятельной и женственной.

- В прошлом году я следила за конкурсом, - рассказывает Ольга Глущенко, мастер маникюра и педикюра, участница конкурса. - Было интересно смотреть на развитие девочек, захотелось поучаствовать и самой. В нашем мире мы все заняты: хлопоты, дом, семья, работа. Мы частозабываем о том, что мы женщины, а такие конкурсы помогают вспомнить об этом.

Ольга Глущенко признается, что о конкурсе узнала ещё в прошлом году, но тогда не решилась принять участие в нём, зато сейчас готова идти до самого финала, хоть и очень боится выступать перед публикой. Первое испытание – начать петь. В программе у девушек занятия по вокалу.

- Когда ко мне в первый раз пришли участницы конкурса, то большинство из них сказали, им медведь на ухо наступил, - рассказывает Мария Якунина, преподаватель вокала для взрослых. - Я спрашиваю, кто и когда пел. Оказывается, что когда-то, в детстве. Тогда я прошу, чтобы они начинали снова петь.

На каждом этапе пути рядом с участницами всегда находятся организаторы конкурса. Елене Рыбалко понять девушек проще остальных, так как она сама финалистка «Магии женственности – 2016». В прошлом году участие в конкурсе буквально перевернуло её жизнь: поборов внутренние страхи, она смогла устроить свою личную жизнь. В этом году она готова звать на мероприятия конкурса всех северянок. Тем более, что некоторые из мероприятий, проходят в открытом режиме.

- 14 октября в торговый центр «Мурманск Молл» на территории «Иль де боте» будет проходить конкурс духов, будут проходить викторины, будем дарить подарки, мы будем выбирать лучший женский аромат, - раскрывает некоторые секреты конкурса Елена Рыбалко, организатор «Магии женственности – 2017».

Финал конкурса состоится в декабре: девушки выйдут на сцену во время гала-концерта, возможно, кто-то из них будет готов применить полученные на уроках вокала знания и поразит зрителей своим пением.