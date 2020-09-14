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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.09.20 19:30

Магомет Гаджиев - вышла новая серия проекта «Война в Заполярье»

Напомним, в цикле короткометражных фильмов телекомпания «Арктик-ТВ» рассказывает о страницах истории Великой Отечественной, о кровопролитных боях, людях и подвигах, которые они совершали на северной земле.

Новая часть проекта посвящена Герою Советского Союза, подводнику Магомету Гаджиеву.

В честь обычного  человека не могут назвать город, тем более военную базу, гарнизон, откуда в море уходят подводные лодки. Речь в шестой серии фильма пойдёт о Магомете Гаджиеве, который командовал дивизионом подводных лодок Северного флота в Великую Отечественную войну.

Гаджиев, придя с двухнедельного боевого похода, переносил вещи на другую лодку и снова уходил в море, учить экипаж вести боевые действия. В родном ауле, командиру подводнику установлен памятник. Знаменитым земляком,   первым дагестанцем, удостоенным звания «Герой Советского Союза» здесь гордятся и помнят.

«Кипучая кровь», так про Гаджиева говорили близкие, он всего себя отдавал делу, приближая победу, насколько это было возможно. Именно Магомед Гаджиев впервые в истории флота атаковал вражеские  корабли из надводного положения.

Посмотреть новую серию проекта «Война в Заполярье», над которым работает телеканал «Арктик-ТВ», проще  всего в официальном сообществе «Арктик-ТВ» в соцсети «ВКонтакте» и на сайте телекомпании.

Следите за анонсами, впереди ещё два новых выпуска. 

 

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