Кадровые изменения в руководстве АО «Мурманский морской торговый порт»Даже на краю Земли у всех птичек должен быть свой отель!
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.11.19 19:30

МАГУ- 80 лет!

В Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества имени С.М. Кирова - танцы, песни и веселье. Мурманский арктический государственный университет празднует свой юбилей. Одному из ключевых вузов Заполярья исполнилось 80 лет.

За свою долгую историю МАГУ прошёл длинный путь от института до университета и опорного вуза региона. В первые годы в учреждении учились всего 75 человек. Сейчас это центр гуманитарного образования области с тысячами студентов. Вуз обеспечивает порядка 50% общего объёма подготовки кадров с высшим образованием в Кольском Заполярье. У МАГУ в регионе - 2 филиала, колледж, 2 факультета и 3 института. Специальности, которым обучают в вузе, постоянно пополняются. И на достигнутом останавливаться университет не планирует.

«Понятие «остановка» означает в современности смерть. Мы никогда на это не согласимся, поэтому мы меняем свою образовательную траекторию, мы развиваем науку, потому что она когда-то была достаточно в не очень хорошем состоянии, - отмечает Ирина Шадрина, врио ректора Мурманского арктического государственного университета. - У нас перспективы по молодёжной политике, мы оставляем молодёжь, стремимся, по крайней мере, в регионе, это основная задача. И, конечно, обеспечение наших предприятий, головных предприятий, кадрами - профессиональными кадрами».

За долгие годы работы университет подготовил большое число профессиональных кадров. Некоторые из выпускников стали известными жителями Мурманской области. Сегодня они пришли поздравить вуз с юбилеем.

«Я считаю, что сегодня очень важное событие для города-героя Мурманска, для всей Мурманской области, - говорит  Михаил Белошеев, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. - Один из старейших вузов отмечает 80-летний юбилей. Сегодня это МАГУ, но надо вспомнить, что в 1939 году это был учительский институт. И надо отметить, как бы не меняли название этого вуза, помню, это был педагогический         институт. Мы знаем, что наше высшее учебное заведение отличается высоким профессионализмом».

Со сцены «Кировки»  весь вечер звучали поздравления опорному вузу Мурманской области. Грамоты и дипломы вручили наиболее отличившимся преподавателям.

После официальной части начался концерт, на  котором выступили, в том числе, и творческие коллективы университета.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаСЕВЕРНЫЙ ЛОКОМОТИВ НАБИРАЕТ СКОРОСТЬ
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Аександр
13.11.19 03:36
Прошу обратить внимание на работу "горегаза". Работники молодцы. а руководство - уроды.
Комментарий к новости:Андрей Чибис подал «сигнал SOS» в «ВКонтакте»
Олег
11.11.19 21:26
Аскольдовцев 41 - 77, батареи чуть теплые, в квартире холодно, в управляющей организации заявки принимают, но ничего не делают, говорят не их проблемы - воздуха в трубах нет.
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
11.11.19 14:13
Мы, учащиеся, администрация МБОУ КШМ и педагоги, помним и скорбим по поводу трагедии, случившейся летом сего года в Баренцевом море. Что сказать и написать: погиб офицер, гордость ВМФ РФ, находясь на
Комментарий к новости:Имя Героя России Дениса Опарина в сердцах северян
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире23:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)23:30«Сделано в СССР». Научно-популярная передача (12+)00:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиНа АЗС Мурманской области цены на бензин стабилизировались-PRO ВалютуКурс доллара вырос почти на копейку-PRO ЭнергетикуО «третьей ноге» в энергетике Мурманской области говорили во время конференции «СевТЭК-2019»-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 15 ноября-PRO Нефть и газСЕВЕРНЫЙ ЛОКОМОТИВ НАБИРАЕТ СКОРОСТЬ-PRO ЗаконыПравовое регулирование деятельности гидов-переводчиков и экскурсоводов обсудили на рабочем совещании в региональном парламенте
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
12.11.19: Жителям Дальневосточного федерального округа предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию: 55 лет для женщин и 60 для мужчин. Как Вы относитесь к этой инициативе Николая Харитонова, депутата Госдумы?Проголосовало: 132 человека
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика