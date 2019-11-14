МАГУ- 80 лет!

В Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества имени С.М. Кирова - танцы, песни и веселье. Мурманский арктический государственный университет празднует свой юбилей. Одному из ключевых вузов Заполярья исполнилось 80 лет.

За свою долгую историю МАГУ прошёл длинный путь от института до университета и опорного вуза региона. В первые годы в учреждении учились всего 75 человек. Сейчас это центр гуманитарного образования области с тысячами студентов. Вуз обеспечивает порядка 50% общего объёма подготовки кадров с высшим образованием в Кольском Заполярье. У МАГУ в регионе - 2 филиала, колледж, 2 факультета и 3 института. Специальности, которым обучают в вузе, постоянно пополняются. И на достигнутом останавливаться университет не планирует.

«Понятие «остановка» означает в современности смерть. Мы никогда на это не согласимся, поэтому мы меняем свою образовательную траекторию, мы развиваем науку, потому что она когда-то была достаточно в не очень хорошем состоянии, - отмечает Ирина Шадрина, врио ректора Мурманского арктического государственного университета. - У нас перспективы по молодёжной политике, мы оставляем молодёжь, стремимся, по крайней мере, в регионе, это основная задача. И, конечно, обеспечение наших предприятий, головных предприятий, кадрами - профессиональными кадрами».

За долгие годы работы университет подготовил большое число профессиональных кадров. Некоторые из выпускников стали известными жителями Мурманской области. Сегодня они пришли поздравить вуз с юбилеем.

«Я считаю, что сегодня очень важное событие для города-героя Мурманска, для всей Мурманской области, - говорит Михаил Белошеев, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. - Один из старейших вузов отмечает 80-летний юбилей. Сегодня это МАГУ, но надо вспомнить, что в 1939 году это был учительский институт. И надо отметить, как бы не меняли название этого вуза, помню, это был педагогический институт. Мы знаем, что наше высшее учебное заведение отличается высоким профессионализмом».

Со сцены «Кировки» весь вечер звучали поздравления опорному вузу Мурманской области. Грамоты и дипломы вручили наиболее отличившимся преподавателям.

После официальной части начался концерт, на котором выступили, в том числе, и творческие коллективы университета.