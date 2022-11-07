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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.11.22 19:30

МАГУ и МГТУ продолжают процессы взаимной интеграции и объединения, сохраняя слово «государственный» в едином названии

По словам главы региона, в России уже были прецеденты по слиянию такого рода вузов, поэтому проблем в процессе возникнуть не должно. А создание объединённого учебного центра положительно скажется на экономике и позволит привлечь в неё дополнительные средства, отмечает губернатор.

Этой теме было посвящено совещание в формате ВКС, на котором присутствовали глава региона и представители федерального правительства.

В стенах МГТУ губернатор Андрей Чибис совместно с заместителем председателя правительства, министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым провели видеоконференцию, посвящённую слиянию двух основных университетов Заполярья. Глава региона доложил зампреду о проделанной работе. В частности, было сказано о формировании дополнительной подготовительной базы для студентов.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы получили целевую субсидию 68 миллионов рублей, приобрели и поставили тренажёрное оборудование, программное обеспечение для Центра морской подготовки. Сегодня на этом оборудовании уже успешно проходит обучение наших курсантов, кроме того, две лаборатории созданы – экоинжиниринга и мониторинга загрязнений Арктической зоны, и логистика в Арктике».

По словам главы региона, в России уже были прецеденты по слиянию такого рода вузов, поэтому проблем в процессе  возникнуть не должно. А создание объединённого учебного центра положительно скажется на экономике и позволит привлечь в неё дополнительные средства, отмечает губернатор.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Нет дробёжки, деления и нет какого-то разрыва и параллельных специальностей, в итоге с теряющимся качеством образования и там, и там. Когда все преподаватели вместе, база технологическая единая и абитуриенты идут в университет – это повышает качество образования, повышает привлекательность университета и повышает инвестиционную привлекательность университета. И федеральное правительство, и бизнес в этот университет готовы инвестировать».

На данный момент оба заведения готовятся к объединению. Сейчас все соответствующие документы направлены Министерство образования и науки. Ориентировочно, к апрелю следующего года процедура слияния будет полностью завершена. По словам представителя университета, приставка «государственный», которая есть у нынешних вузов сохранится.

Мария Князева, и.о. ректора Мурманского государственного технического университета: «Полное наименование университета — Федеральное государственное автономное образовательное учреждение Высшего образования «Мурманский арктический университет», слово «государственный» как раз стоит в этой самой главной части названия. А в кавычках обычно стоит то наименование, которое транслируется и знают абитуриенты, что узнаваемо и брендируется. Поэтому ничего со словом «государственный» не произошло.

Поначалу, расписание и преподавательский состав планируется оставить неизменными.

В ходе визита в МГТУ губернатор посетил несколько учебных площадок, включающих в себя учебный центр холодильных технологий, исследовательский центр «Акванжиниринг» и аквариальную лабораторию.

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