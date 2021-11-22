МАГУ и Мурманский областной клинический многопрофильный центр подписали договор о сотрудничестве

В Мурманском арктическом государственном университете состоялось важное мероприятие. Ректор вуза и Ирина Шадрина и главврач областного клинического многопрофильного центра Евгений Тарбаев подписали договор о сотрудничестве.

Новый договор, заключенный между МАГУ и областным клиническим многопрофильным центром, предусматривает широкий спектр взаимодействия при реализации совместных проектов. В рамках соглашения будут проводиться профориентационные мероприятия среди школьников и студентов. Так же стороны будут принимать совместное участие в событиях, направленных на популяризацию здорового образа жизни.

Евгений Тарбаев, главный врач ГОБУЗ «Мурманский областной клинический многопрофильный центр»: «Наша организация будет оценивать качество подготовки студентов. И при оценке этого качества МАГУ будет где-то что-то менять, где-то что-то поправлять, потому что всё новое. Для нас новое и для нашего университета новое направление. И здесь, может быть даже в каких-то спорах, будет выработана та истина, которая нам очень важна».

В рамках этого события учащиеся из объединения «Студенты-медики. Город Мурманск» провели «Урок здоровья». Это была пробная лекция, давшая старт большому проекту. Одна из ведущих урока Анна Кимач уже имеет среднее профессиональное образование, работает косметологом-эстетистом и сейчас получает высшее образование в МАГУ.

Анна Кимач, студент-медик МАГУ: «Сегодня у нас будет маленький пробный урок о дерматологии, дерматологических проблемах. О тех, которых не нужно бояться, что они какие-то заразные. Они не контагиозные. Есть контагиозные, о них мы тоже немножечко расскажем».

В такой дружеской атмосфере студенты попробовали себя в качестве учителей. Скоро они отправятся делиться знаниями с молодёжью, чтобы помочь им приобщиться к правильному образу жизни и всегда следить за своим здоровьем.