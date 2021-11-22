Из-за непогоды закрывается движение на автоподъезде к Териберке и автодороге Кола – Серебрянские ГЭСВ 2000 году «Курск» затонул из-за столкновения с подлодкой НАТО - Вячеслав Попов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.11.21 19:30

МАГУ и Мурманский областной клинический многопрофильный центр подписали договор о сотрудничестве

В Мурманском арктическом государственном университете состоялось важное мероприятие. Ректор вуза и Ирина Шадрина и главврач областного клинического многопрофильного центра Евгений Тарбаев подписали договор о сотрудничестве.

Новый договор, заключенный между МАГУ и областным клиническим многопрофильным центром, предусматривает широкий спектр взаимодействия при реализации совместных проектов. В рамках соглашения будут проводиться профориентационные мероприятия среди школьников и студентов. Так же стороны будут принимать совместное участие в событиях, направленных на популяризацию здорового образа жизни.

Евгений Тарбаев, главный врач ГОБУЗ «Мурманский областной клинический многопрофильный центр»: «Наша организация будет оценивать качество подготовки студентов. И при оценке этого качества МАГУ будет где-то что-то менять, где-то что-то поправлять, потому что всё новое. Для нас новое и для нашего университета новое направление. И здесь, может быть даже в каких-то спорах, будет выработана та истина, которая нам очень важна».

В рамках этого события учащиеся из объединения «Студенты-медики. Город Мурманск» провели «Урок здоровья». Это была пробная лекция, давшая старт большому проекту. Одна из ведущих урока Анна Кимач уже имеет среднее профессиональное образование, работает косметологом-эстетистом и сейчас получает высшее образование  в МАГУ.

Анна Кимач, студент-медик МАГУ: «Сегодня у нас будет маленький пробный урок о дерматологии, дерматологических проблемах. О тех, которых не нужно бояться, что они какие-то заразные. Они не контагиозные. Есть контагиозные, о них мы тоже немножечко расскажем».

В такой дружеской атмосфере студенты попробовали себя в качестве учителей. Скоро они отправятся делиться знаниями с молодёжью, чтобы помочь им приобщиться к правильному образу жизни и всегда следить за своим здоровьем.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Инфляция по итогам 2021 года ожидается в интервале 7,4–7,9%
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТОМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ-2021УЗНАЙ, чем интересуется твой ребёнок в ИНТЕРНЕТЕ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееБунт на корабле! 17 депутатов горсовета Мурманска пошли против решения партии
-

Последние комментарии

Мореман
22.11.21 12:10
Что-то Попова на исповедь потянуло? Об этом говорили с самого начала трагедии, а он в то время сказал, что "хотел бы посмотреть в глаза тому, кто в этом виноват". Так ты на них уже сколько раз смотри
Комментарий к новости:В 2000 году «Курск» затонул из-за столкновения с подлодкой НАТО - Вячеслав Попов
Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
Комментарий к новости:На подъезде к Териберке появится новый арт-объект
Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
Комментарий к новости:В столице Заполярья подготовлены 90 стационарных переписных участков, где мурманчане смогут пройти перепись
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире01:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)01:30Новости. Информационная программа (12+)02:00«Медленное ТВ-Камин».
-PRO Деньги (16+)Количество ипотечных кредитов в Мурманской области в январе-сентябре 2021 года выросло на 11%-PRO Валюту (16+)Курс доллара подскочил почти на 69 копеек, евро подрос почти на 19 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС: энергоблок № 2 включён в сеть-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 22 ноября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Региональные депутаты обратили внимание на необходимость создания парковочных мест у социально значимых объектов
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика