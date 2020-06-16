МАГУ начинает приёмную кампанию

В эту субботу в Мурманском арктическом государственном университете стартует приёмная кампания.

Напомним, что в этом году работа комиссии МАГУ будет особенной из-за пандемии. Специалисты смогут ответить на интересующие вопросы, касающиеся поступления в вуз дистанционно - по телефону или при помощи электронной почты.

Личный приём ведётся только по предварительной записи. Кроме того, подать заявления можно через «личный кабинет» абитуриента.