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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.06.22 19:30

МАГУ приглашает будущих абитуриентов на 463 бюджетных места

Самый северный университет страны – МАГУ совсем скоро откроет свои двери для будущих студентов. О том, кто и почему выбирает Мурманский арктический государственный университет, поинтересовались журналисты «Арктик-ТВ».

Самый северный университет страны – МАГУ совсем скоро откроет свои двери для будущих студентов. О том, кто и почему выбирает Мурманский арктический государственный университет, поинтересовались журналисты «Арктик-ТВ».

Крупнейший и старейший вуз за Полярным кругом МАГУ — это 2 филиала в области, колледж, 3 факультета и 4 института, 18 кафедр, 4 учебных корпуса и более 200 высококвалифицированных преподавателей. Впечатляющие цифры, не правда ли?

Чтобы получить диплом этого университета многие приезжают из соседних областей и даже из средней полосы России. Конкуренция между будущими студентами высокая, каждый борется за право учиться на бюджете.

Маргарита Богуславская, заместитель ответственного секретаря приёмной комиссии МАГУ: «В этом году на программы бакалавриата и специалитета МАГУ приглашает своих будущих абитуриентов на 463 бюджетных места. Это места и в головном вузе, в Мурманске, и в нашем филиале МАГУ – городе Апатиты».

Экономика, туризм, дизайн, педагогика, журналистика - всё это МАГУ. Абитуриентов привлекают гарантии поддержки, активная и насыщенная студенческая жизнь, хорошая стипендия, высокое качество образования. Именно поэтому юные таланты стремятся попасть в опорный университет.

Маргарита Богуславская, заместитель ответственного секретаря приёмной комиссии МАГУ: «Наш вуз – Мурманский арктический государственный университет каждый год обновляет различные лаборатории, кабинеты, закупает новое оборудование. Всегда студенты учатся в современных аудиториях. Я думаю, вы уже видели, что на лечебном деле очень много различных экспонатов».

Лечебное дело – относительно новое направление подготовки, которое появилось в МАГУ в 2019 году по причине острой нехватки квалифицированных специалистов в регионе.

Юрий Закревский, доктор медицинских наук, врач-нейрохирург высшей категории, руководитель направления «Лечебное дело» МАГУ: «Сейчас студенты переходят на 4-й курс, изучают клинические дисциплины, такие как фармакология, стоматология, нервные болезни, психиатрия, топографическая анатомия, патологическая физиология. Студенты, которые у нас учатся на третьем курсе и переходят на четвёртый – это уже формирующиеся врачи, уже клиницисты, изучающие методики лечения болезней».

В этом году Мурманский арктический государственный университет открывает набор по специальности «Лечебное дело» на бюджетной основе – представлено 24 бесплатных места. В будущем это число планируют увеличивать.

Людмила Мишанина, заведующая кафедрой «Клиническая медицина» МАГУ: «Кафедра клинической медицины – это молодая кафедра. Первый набор студентов обучается на третьем курсе. У нас есть планы по развитию кафедры: формирование базовой кафедры, создание научно-учебных лабораторий, а также организация и проведение собственных научных конференций для студентов по медицинскому направлению».

Для получения лицензии на обучение по программе «Лечебное дело» в МАГУ была проделана большая работа: подготовлены помещения, закуплены учебно-методические материалы, анатомические препараты, заключены договоры на использование клинических баз большинства лечебных учреждений области. Учиться сложно, но очень интересно и увлекательно.

Валерия Шишова, студентка 1 курса специальности «Лечебное дело» МАГУ: «Преподаватели очень хорошие, заинтересованы в том, чтобы из нас вышли достойные врачи. Если мы чего-то не понимаем, то можно обратиться к ним, всегда всё расскажут. Также интересна студенческая жизнь».

Быть врачом, педагогом или журналистом – решать только вам. Приёмная кампания в МАГУ стартует 18 июня. Выпускники школ могут подать документы до 25 июля, до 8 июля вуз ждёт абитуриентов, которые поступают по результатам профильных вступительных испытаний.

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