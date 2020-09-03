МАГУ стал одной из площадок проведения акции «Диктант Победы»

Акция «Диктант Победы» сегодня проходила по всей России. Площадки для его проведения расположились в каждом населенном пункте, где проживает более 5 тысяч человек. Диктант на тему событий Великой Отечественной войны проходит в нашей области не в первый раз, но в этом году акции было уделено особое внимание.

Анна Головина, министр образования Мурманской области: «У нас памятный год, у нас этот год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Для Мурманской области это событие тоже очень значимо, поэтому у нас в этом году работает 91 площадка. Для сравнения, в прошлом году у нас их было пять. Это всё-таки значительное увеличение и площадок, и самих участников этого мероприятия».

Участники акции смогли не только проверить свои знания, вспомнить основные даты и события войны, но и прикоснуться к истории вживую, увидеть своими глазами, как выглядели и чем были вооружены бойцы Красной Армии в те страшные годы.

Александр Чапенко, руководитель студенческого общественного объединения МАГУ ГВИР «Титовский гарнизон»: «Группа «Титовский гарнизон» сегодня представляет вниманию ребят, которые придут писать диктант, нашу выставку, на которой представлено несколько интерактивных площадок – это служба связи Красной Армии, медицина Красной Армии, саперные части Красной Армии, оружие и снаряжение группы пехоты, а так же пограничные войска НКВД СССР».

В этом году диктант состоял из 25 вопросов, пять из которых связаны с территориальной спецификой. По словам организаторов, основной целью акции было не заработать больше всех баллов, а стремление участников больше узнать о трагических событиях войны.