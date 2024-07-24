Макар Арзуманов и Андрей Чибис убеждены в том, что всё меньше людей сегодня думают о том, что по Мурманску ходят медведи

И сегодня вопросы главе региона Андрею Чибису задаёт Макар Арзуманов, ученик курсов журналистики «Академия телевидения», который сразу поинтересовался у Андрея Владимировича, как он представлял себе Мурманск до того, как приехать к нам?

Формат нового проекта телекомпании «Арктик-ТВ» и ИА «СеверПост» - интервью, а интервьюерами выступают не опытные ведущие, а юные северяне. Это ученики курсов журналистики «Академия телевидения», которые осваивают азы профессии.

И сегодня вопросы главе региона Андрею Чибису задаёт Макар Арзуманов, ученик курсов журналистики «Академия телевидения», который сразу поинтересовался у Андрея Владимировича, как он представлял себе Мурманск до того, как приехать к нам?

- Я представлял его более суровым, холодным, - отвечает Андрей Чибис. – Но то, насколько здесь энергичные, искренние и работящие люди, то климат не имеет такого значения. Я в таком позитиве нахожусь от того, что есть и, конечно, уверен, что мы вместе сделаем этот город ещё интересней и привлекательней…

Выпуски нового проекта будут выходить по средам на сайте «СеверПост» и в эфире телеканала «Арктик-ТВ».

Проект программы «Здесь вопросы задаю я!» реализуется при поддержке Министерства информационной политики Мурманской области.