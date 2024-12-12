Макет одного из старейших зданий города-героя нахимовцы передали Мурманскому областному художественному музею

История одного из перовых мурманских кинотеатров «Родина» началась в 1938 году. До начала войны успели построить лишь кирпичную коробку, однако, она сильно пострадала от бомбёжек. Восстановление её было признано первоочередной задачей. А 7 ноября 1948 года «Родина» встретила первых посетителей.

Курсанты из Мурманского Нахимовского военно-морского училища потратили немало сил, чтобы передать исторический облик здания в макете.

Василий Егоров, курсант 6 курса Мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища: «Было достаточно сложно создать модель, потому что не было определенного исторического чертежа. Мы брали с разного времени, так как не было структурированности. И брали некоторые детали, восстанавливали, приходилось очень тяжело, мелкие детали особенно».

Василий Егоров с товарищами и педагогом из Нахимовского училища делали проект несколько месяцев. Начали в сентябре, а в преддверии Нового года решили сделать подарок областному художественному музею. Команда с педагогом, таким образом, решила продолжить дело более старшего нахимовца Искандера Ризаева, который в 2022 году передал для «Умной гостиной» исторически точную модель самого музея, в здании которого раньше располагалось Транспортное потребительское общество, магазин и кафе.

Искандер Ризаев, курсант Мурманского Нахимовского военно-морского училища: «Мне предложили преподаватели. Рассказали про музей. После чего я заинтересовался, узнал много нового для себя про этот музей. И решил сохранить историю этого музея и Мурманской области, создав макет этого музея».

Для музея такие работы – это важные напоминания о том, как выглядел Мурманск. Это помогает посетителям намного лучше погрузиться в историю города.

Дмитрий Леккин, заведующий отделом развития Мурманского областного художественного музея: «Для нас это довольно значимое событие, потому что мы работаем с архитектурой. Проводим экскурсии по городу, в основном, конечно, в летний период времени. Также у нас есть проект «Искусство в знакомом маршруте» - это экскурсии по различным остановкам в городе».

В планах нахимовцев продолжить пополнять «Умную гостиную» Мурманского художественного музея моделями исторически значимых зданий города.