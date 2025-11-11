День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.11.25 12:00
Максим Брагин и Александр Становой: о творчестве, севере и Родине
Группа «Брагингем» - единственный представитель Мурманской области, который вошёл в лайн-ап фестиваля северной культуры «Имандра-2025» и вышел на одну сцену со звездами российской фолк- и рок-сцены.
После яркого выступления на фестивале, «Просто концерта» в Мурманске и презентации нового альбома «Хольмганг» музыкантов ждёт Архангельск.
А сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Максим Брагин, основатель группы «Брагингем», и Александр Становой, барабанщик, делятся секретами своего творчества и рассказывают об уникальном явлении на музыкальной сцене Заполярья.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Российскому бизнесу потребовалось более 259 тысячи рекламщиков, в некоторых вакансиях зарплата доходит до 1 млн рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенники
-
Последние комментарии
FynDbrnjh
09.11.25 08:58
С таким словарным изобилием, например, как воркшопы, сторителлинг, движ, менеджмент и местом проведения фестиваля, культура наша далеко шагнёт. Поздравляю!
Александр
08.11.25 11:27
Льдин побольше, чтобы и лето не пришло. И последние мурманчане убежали.
Комментарий к новости:В Мурманске на площади Пять Углов приступили к заливке архитектурного бетона
Ольга
05.11.25 15:52
С 17 сентября отправлено 2 посылки Почтой России мобилизованному сыну на сво. Не получил до сих пор. Обидно , парни ждут теплые носки и другие вещи из дома , а тут Почта отвечает что передали вам по
-Скоро в эфире14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Тайны кино». Документальный фильм (16+)16:10«Кавказский пленник». Документальный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Болей и богатей: выплаты по больничным листам вырастут-PRO Валюту (16+)Рубль дешевеет на торгах вслед за снижающимися ценами на нефть-PRO Энергетику (18+)На Нива ГЭС-3 реализован проект по импортозамещению системы управления-PRO ЖКХ (18+)В 2025 году управляющие компании Мурманской области оштрафовали на 16,5 млн рублей-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в ноябре