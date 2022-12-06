Максим Галецкий: о вкусе победы премии «Шеф-повар года 2022»
Отметим, что награждение прошло в историческом месте – доме Смирнова – красивом старинном особняке на Тверском бульваре, который задумывался и строился как Дом приёмов и торжеств знатных особ.
Главная цель премии, инициатором которой является масштабный проект для поваров «ЗАВТРАк ШЕФА», – открыть новые имена и отдать должное признанным лидерам, предоставить шефам новые возможности вырасти и добиться известности не только на региональном уровне, но и во всероссийском масштабе.
Ежегодная премия «Шеф-повар года» вручается от имени профессионального поварского сообщества, дающего независимую оценку и выражающего признание деятельности шеф-повара в каждом регионе России.
С чего начался профессиональный путь? По каким критериям оценивали жюри мастерство участников II премии «Шеф-повар года 2022»? Как проходило голосование? Какая на вкус арктическая кухня? На эти вопросы и не только отвечает Максим Галецкий, бренд-шеф конгресс-отеля «Меридиан».