Максим Галецкий: о вкусе победы премии «Шеф-повар года 2022»

28 ноября в Москве состоялась церемония вручения II премии «Шеф-повар года 2022». Победителем в специальной номинации «Шеф-повар региона Северо-Западного федерального округа» стал бренд-шеф конгресс-отеля «Меридиан» Максим Галецкий.

Отметим, что награждение прошло в историческом месте – доме Смирнова – красивом старинном особняке на Тверском бульваре, который задумывался и строился как Дом приёмов и торжеств знатных особ.

Главная цель премии, инициатором которой является масштабный проект для поваров «ЗАВТРАк ШЕФА», – открыть новые имена и отдать должное признанным лидерам, предоставить шефам новые возможности вырасти и добиться известности не только на региональном уровне, но и во всероссийском масштабе.

Ежегодная премия «Шеф-повар года» вручается от имени профессионального поварского сообщества, дающего независимую оценку и выражающего признание деятельности шеф-повара в каждом регионе России.

С чего начался профессиональный путь? По каким критериям оценивали жюри мастерство участников II премии «Шеф-повар года 2022»? Как проходило голосование? Какая на вкус арктическая кухня? На эти вопросы и не только отвечает Максим Галецкий, бренд-шеф конгресс-отеля «Меридиан».