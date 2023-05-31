День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)31.05.23 12:00
Максим Галецкий: об участии в проекте «Русский завтрак»
15 мая стартовал новый культурно-гастрономический проект «Русский завтрак». Наш регион представляет бренд-шеф Максим Галецкий.
В необычном проекте участвует 20 городов, 20 героев, которые представят 80 рецептов разных блюд. В эфире
Сегодня в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Максим Галецкий, бренд-шеф Конгресс-отеля «Меридиан», раскрывает секреты своих авторских завтраков, расскажет о том, чем этот проект отличается от других и появится ли в меню ресторанов предложение «Русский завтрак»?
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Последние комментарии
7
19.05.23 19:55
хороший сюжет, вот только вранье говорите, осужденным на швейном производстве платят в месяц 34 рубля, хватит только на жвачку, большая мотивация работать
Тот самый секретарь
18.05.23 22:50
Внезапно, "честный репортер который не перевирает слова и делает всё в точности по записи разговора" всё-таки переврал слова. Информация по письменному запросу СМИ предоставляется в течение семи дней
Алина
13.05.23 12:22
Возможности и потенциал большие. Их бы еще под личный контроль Валентины Ивановны!
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