Максим Галецкий: об участии в проекте «Русский завтрак»

15 мая стартовал новый культурно-гастрономический проект «Русский завтрак». Наш регион представляет бренд-шеф Максим Галецкий.

В необычном проекте участвует 20 городов, 20 героев, которые представят 80 рецептов разных блюд. В эфире

Сегодня в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Максим Галецкий, бренд-шеф Конгресс-отеля «Меридиан», раскрывает секреты своих авторских завтраков, расскажет о том, чем этот проект отличается от других и появится ли в меню ресторанов предложение «Русский завтрак»?