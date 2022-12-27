Максим Кукушкин и Юрий Распономарёв: об особенностях борьбы на XX Кубке губернатора Мурманской области по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда»

3-4 декабря прошёл XX Кубок губернатора Мурманской области по интеллектуальным играм, в которых соревновались 45 взрослых коллективов из Североморска, Гаджиево, Кировска, Полярных Зорь, Апатитов, Мурмашей, Мурманска и Санкт-Петербурга.

3-4 декабря прошёл XX Кубок губернатора Мурманской области по интеллектуальным играм, в которых соревновались 45 взрослых коллективов из Североморска, Гаджиево, Кировска, Полярных Зорь, Апатитов, Мурмашей, Мурманска и Санкт-Петербурга.

Как отмечал во время открытия игр вице-губернатор Мурманской области Владимир Евменьков, мероприятие нашло живой отклик, и это свидетельствует о том, что люди соскучились по общению, очным формам работы.

Напомним, первый турнир по интеллектуальным играм на Кубок губернатора Мурманской области состоялся в Мурманской области в 2000 году.

Сколько лет регион ждал интеллектуальных игр? Как шла подготовка к ним? Сколько и кто стал победителем? Об этом и не только идёт разговор с гостями программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Максимом Кукушкиным, руководителем Мурманского областного клуба интеллектуальных игр «Полярная сова», и Юрием Распономарёвым, капитаном команды «Люди Ч»