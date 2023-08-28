Максим Лаврухин и Антон Келарев: лыжное двоеборье в Мурманске – кузница чемпионов

Мурманская областная спортивная школа олимпийского резерва (МОСШОР) - лучшая спортивная школа нашего региона. Лыжное двоеборье, сноуборд, сноукайтинг, спортивная борьба, маунтинбайк – это не все направления, в которых оттачивают своё мастерство спортсмены Кольского Заполярья, и добиваются побед.

Воспитанники Мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва (МОСШОР) регулярно представляют наш регион на чемпионатах, первенствах России по лыжному двоеборью, всероссийских и международных соревнованиях. Например, уже в сентябре наши спортсмены будут выступать на Чемпионате России.

Сегодня в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Максим Лаврухин, кандидат в мастера спорта по лыжному двоеборью, и Антон Келарев, тренер спортсмена, рассказывают о лыжном двоеборье в Мурманске – кузнице чемпионов.