Максим Волков и Екатерина Красовская: о том, как «Шпроты» победили в Сочи!
Команда «Шпроты» победила на кубке КВН ФСИН России в Сочи - масштабном юмористическом турнире, организованном Федеральной службой исполнения наказаний совместно с Телевизионным творческим объединением «АмиК».
Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Максим Волков, капитан команды «Шпроты», и Екатерина Красовская, участник команды КВН, делятся своими впечатлениями от участия в кубке КВН ФСИН России и своих планах на будущее.
Д.О. Вернер
27.01.26 12:39
У нас в руководстве ИНЖЕНЕРЫ есть? Или только лирики? На фоне надувного кита действующие вышки ЛЭП образца 1966 года как-то страшновато...
Мира
26.01.26 04:17
Переведите детей на дистанционное пока нет света! Авария за аварией, такими темпами без света мы рискуем отпуская детей в школу!
Маргарита
17.01.26 12:39
17 января 2026г. в доме 12 по ул. Пушкинской нет отопления во всей квартире, доме. Позвонила на гор.линию ЖКХ, о каких либо авариях на теплотрассе не в курсе. Меня уже прет от такого безобразия, ну до
