Максим Волков и Екатерина Красовская: о том, как «Шпроты» победили в Сочи!

Д.О. Вернер У нас в руководстве ИНЖЕНЕРЫ есть? Или только лирики? На фоне надувного кита действующие вышки ЛЭП образца 1966 года как-то страшновато... Комментарий к новости: Минэнерго России держит на контроле ситуацию с восстановлением электроснабжения в Мурманской области

Мира Переведите детей на дистанционное пока нет света! Авария за аварией, такими темпами без света мы рискуем отпуская детей в школу! Комментарий к новости: Вынужденные изменения в работе дошкольных и школьных учреждений Мурманска и транспортного обслуживания горожан на 26 января