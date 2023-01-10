День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.01.23 12:00
Максим Волков и Леонид Корякин: о фестивале «КиВиН 2023», или Какие шутки готовят для Сочи наши «Шпроты»
Сборная КВН «Шпроты» УФСИН России по Мурманской области стала Чемпионом Мурманской лиги КВН и получила главный приз - путевку в Сочи на XXXIV Международный фестиваль команд КВН «КиВиН-2023».
Чем будут удивлять публику Черноморского побережья? Кто такой Логан и какие топовые шутки есть у команды? Об этом и не только идёт разговор в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» с гостями студии Максимом Волковым, капитаном команды «Шпроты» УФСИН России по Мурманской области (заместитель начальника СИЗО-1, майор внутренней службы), и Леонидом Корякиным, членом команды «Шпроты» УФСИН России по Мурманской области (заместитель начальника ЦИТОВ УФСИН, майор внутренней службы).
Комментарии
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Последние комментарии
Ольга
24.12.22 16:08
К сожалению, не захватило... Вообще не понравилось ни представление, на спектакль. Воспитатели в детских садах в сто раз лучше играют. Вот они зажигают!
Комментарий к новости:В Мурманском областном театре кукол с завтрашнего дня начинается новогодняя кампания
Елена Владимировна
24.12.22 05:26
.А горка,что там сделана,ужасна!!! Кататься на ней,даже на ледянке,просто ни как!!! Прокатитесь сами,и вы поймете почему. И почему то рабочие,что на горке у Олимпа,ругаясь матом,говорят,что и не горк
Д.О. Вернер
22.12.22 12:41
А у нас что, появилась ГОСУДАРСТВЕННАЯ рыбная отрасль?
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