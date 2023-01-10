Максим Волков и Леонид Корякин: о фестивале «КиВиН 2023», или Какие шутки готовят для Сочи наши «Шпроты»

Сборная КВН «Шпроты» УФСИН России по Мурманской области стала Чемпионом Мурманской лиги КВН и получила главный приз - путевку в Сочи на XXXIV Международный фестиваль команд КВН «КиВиН-2023».

Чем будут удивлять публику Черноморского побережья? Кто такой Логан и какие топовые шутки есть у команды? Об этом и не только идёт разговор в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» с гостями студии Максимом Волковым, капитаном команды «Шпроты» УФСИН России по Мурманской области (заместитель начальника СИЗО-1, майор внутренней службы), и Леонидом Корякиным, членом команды «Шпроты» УФСИН России по Мурманской области (заместитель начальника ЦИТОВ УФСИН, майор внутренней службы).