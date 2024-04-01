Максим Волков и Сергей Андрейко: ест ли шпроты команда КВН «Шпроты»?

Сегодня - 1 апреля! Без шуток в этот день, ну, никак нельзя! А где количество шуток на квадратный метр зашкаливает? Конечно, в Клубе весёлых и находчивых.