Максима Березина на соревнованиях по многоборью УФСИН России по Мурманской области каждый год терзают собаки

В посёлке Мурмаши на базе исправительных колоний №№ 16 и 18 прошли ежегодные соревнования по многоборью со служебными собаками. За звание чемпиона в течение недели боролись кинологи УФСИН России по Мурманской области. Пятидневные соревнования завершились самым зрелищным этапом. Кто же стал лучшим из лучших, выясняли корреспонденты «Арктик-ТВ».

Место для проведений соревнований по многоборью со служебными собаками называется кинодром. Это специальная площадка, на которой дрессируют хвостатых правоохранителей. По сценарию собака должна молниеносно «задержать и конвоировать» опасного преступника. Постоянного негодяя играет один из кинологов в специальном защитном костюме, который не выходит из образа на протяжении всех соревнований. Как говорят коллеги, Максим Березин лучше всех справляется с этой ролью.

- Сложно работать, потому что собаки становятся всё сильнее, с ними инструктора работают, подготавливают, - делится своими ощущениями Максим Березин, начальник кинологического отделения ИК № 18. - Становится более тяжёлой работа. Я работаю в качестве фигуранта на каждых соревнованиях, которые проводятся на первенство УФСИН России по Мурманской области по многоборью со служебными собаками.

Собака намертво хватает условного преступника за рукав и не отпускает до специальной команды кинолога. Усложняется испытание выстрелами из ружья. Это делается для того, чтобы четвероногий страж порядка научился работать в любых условиях и не отвлекаться от поставленной задачи.

Один из участников соревнования Дмитрий Васильев занимается дрессировкой собак уже 15 лет. Для него немецкая овчарка Платон – это член семьи, Дмитрий старается особо не баловать собаку, но после соревнований с ней можно и поиграть с мячиком как с домашним псом.

- В жизни бывают такие сложные ситуации, когда собака должна на сто процентов что-то сделать, - говорит Дмитрий Васильев, старший инструктор-кинолог СИЗО-2 УФСИН России по Мурманской области. – Это, например, может угрожать чьей-то жизни, поэтому нужно всегда иметь команду, на которую собака точно среагирует. Мы её даём редко, но всегда добиваемся выполнения. Это команда: «Фу!».

- У меня собака спокойная, только по команде кусается, - характеризует своего друга Фанус Зинатулин, старший инструктор-кинолог отдела по конвоированию УФСИН России по Мурманской области. - С детьми у неё хороший контакт, к людям она хорошо относится.

Сегодня на кинодроме в Мурмашах собрались специалисты УФСИН, но уже в ближайшее время в состязаниях по многоборью со служебными собаками могут начать принимать участие и другие силовые ведомства.

- Мы проводим пока своё первенство, но, я думаю, что в перспективе могут принимать в будущем участие и представители других силовых ведомств, - говорит Андрей Киричев, начальник кинологической службы УФСИН России по Мурманской области.

Победителем по многоборью со служебными собаками на первенство УФСИН России по Мурманской области стали команда инструкторов-кинологов ревдинской колонии, второе место у исправительной колонии номер 17, а почётное третье заняла колония номер 18 из посёлка Мурмаши. Победитель отправится в Башкирию для участия в финале российских соревнований.