Максимально приблизить уровень образования обучающихся в колледжах к потребностям рынка

Как улучшить среднее профессиональное образование, а главное, как адаптировать его под современные запросы работодателей. Эти вопросы обсуждали в ходе круглого стола при Общественной палате Мурманской области в рамках Всероссийской с международным участием конференции «СПО: Трансформация. Инновации. Будущее».

В работе круглого стола приняли участие представители регионального Минобра, Института развития образования, колледжей и техникумов области, а также работодатели.

Они обсудили актуальные специальности среднего профессионального образования, инновационные педагогические технологии и программу «Профессионалитет», которая позволяет студентам получить востребованные навыки уже во время обучения. Особое внимание уделили пересмотру образовательных программ в соответствии с потребностями рынка труда.

Наталья Рашева, председатель Общественной палаты Мурманской области: «Мы хотим, чтобы наш работодатель понимал и предъявлял нашему выпускнику требования, которые достаточны для работы».

Цель программы «Профессионалитет» - максимально приблизить уровень образования обучающихся колледжей к потребностям рынка и модернизировать профессиональное образование. Однако, для стабильной работы программы необходимо создать все условия.

Елена Звонкович, преподаватель Мурманского морского рыбопромышленного колледжа (ММРК) им. И.И. Месяцева: «Система «Профессионалитет» нуждается, чтобы эти две системы слились в одну».

Хороших студентов трудоустраивают ещё на стадии обучения, крупные предприятия при этом стараются возрождать систему наставничества, когда за начинающим работником закрепляют опытного специалиста.

А вот что может мотивировать молодых людей получать рабочую специальность, так это уровень заработной платы, а убедиться в том, что за труд платят хорошие деньги, можно не из отчётов, а, например, зайдя в список вакансий центра занятости. Учреждение, к слову, регулярно проводит ярмарки вакансий и встречи с работодателями.