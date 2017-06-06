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День за днём с «Арктик-ТВ»06.06.17 19:30

Мальчик-«бабочка» Даниил Карпенко растёт, но растут и расходы на лекарства. Каждый из нас может помочь юному северянину

Подопечному телередакции «Арктик-ТВ» - герою благотворительного проекта «Море доброты»  Даниилу Карпенко в честь дня рождения неравнодушные мурманчане подарили две коробки лекарств.

Мы уже четыре года следим за судьбой ребёнка с очень редким генетическим заболеванием. Таких детей называют «бабочки» -  за хрупкость кожи и невозможность вести нормальный образ жизни. Но Даня, несмотря на медицинский приговор, растёт неунывающим и очень добрым мальчиком. Это замечают и зрители телеканала «Арктик-ТВ».

Игрушки – это хорошо, но две большие коробки, до краев наполненные медицинскими бинтами, антисептиками и мазями, – намного лучше, считает Даня. Ему исполняется только восемь, а рассуждает он совсем как взрослый.

Эти очень важные подарки для мальчика, с рождения страдающего буллезным эпидермолизом, подготовили сотрудники компании «Крондекс-Эко». Предприниматели через редакцию «Арктик-ТВ» связались с Галиной, мамой Дани, и узнали, какие именно медикаменты ему необходимы.

- такие заболевания, к сожалению, не лечатся ни в России, ни за рубежом, - отмечает Андрей Попов, генеральный директор компании «Крондекс-Эко». – Дане придётся жить с этим. Не помочь ему, мы считаем, было бы безнравственно.

Однако, одного тюбика бепантена Дане хватает на день-два и даже этот запас скоро закончится. Так что помощь с медикаментами семье больного юного северянина нужна всегда.

- Как только репортаж выходит, люди помогают нам, - отмечает Галина Федорова, мама Дани Карпенко. - Потом забывают. У всех свои дела, забывают…

Большую часть жизни мурманский мальчик-«бабочка» растёт на глазах телезрителей. В 2013 году маленький Данечка стеснялся, показывая свои ссадины, называл себя «страшным»…

Болезнь поражает не только кожу, но и внутренние органы. Но Даня оказался сильным. Наш герой помогает маме с младшим братом Мишей, уже закончил первый класс и нашёл друзей. В школе у него есть любимая учительница и предмет - чтение…

Галине, конечно, перемены в жизни сына приносят не только радости.  Частенько он забывает об осторожности и может прокатиться с горки головой вниз,  потом раны заживают по полгода. Такова цена детства для ребёнка-«бабочки».

- Потихонечку. Бинтуемся, падаем, мне кажется, он уже привык, - говорит Галина Федорова, мама Дани Карпенко. – Он растёт, растут расходы на крем, мази, бинты, на все лекарства.

Мы не могли уехать, не порадовав  именинника…

В честь праздника кондитеры из «Кейкмании» испекли для Дани чудесный торт с его любимыми мультгероями.  К нашему удивлению, мальчик не стал есть эту красоту в одиночку, он решил позвать  друзей, чтобы вместе разрезать именинный пирог.

Редакция «Арктик-ТВ» напоминает, что связаться с Галиной Федоровой и помочь ребёнку-«бабочке» можно в любое время. Номер телефона:  +7-921-045-65-87  - Галина Федорова (мама Даниила Карпенко).

 

 

 

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