Маленькая батарейка – большая беда для природы

Воспитанники одного из детских садов Мурманска организовали сбор использованных батареек для их дальнейшей экологичной утилизации. Всего за 3 недели удалось собрать 15 килограммов непригодных энергоносителей.

Экологи уверяют, что всего одна выброшенная батарейка способна отравить двадцать квадратных метров земли. Всему виной опасные вещества, которые находятся внутри каждого такого источника энергии свинец, кадмий, ртуть, никель, цинк и многие другие. Эти химические элементы приводят к необратимым последствиям: животные и растения в радиусе нескольких метров от попавшей в землю батарейки гибнут.

- В рамках проведения Международного дня экологических знаний в нашем детском саду прошла акция «Сдай батарейку - спаси планету», - рассказывает Светлана Власенко, воспитатель детского сада №104. - Мы организовали выставку детских рисунков, воспитатели рассказали детям о том, как нужно обращаться с батарейками, какую опасность они таят в себе.

В экологической акции приняли участие воспитатели и подопечные детского сада с родителями. Всего за 3 недели общими усилиями удалось собрать 15 килограммов использованных батареек. В день передачи использованных аккумуляторов на утилизацию устроили праздник. Ребята спели песни и рассказали стихи про Землю и про то, как неправильное отношение человека к мусору губит природу.

Такая акция проходит в Мурманской области уже не в первый раз. Благодаря установленным в крупных городах области урнах по сбору батареек принять участие в проекте может каждый.

- Мы призываем население подключаться к этим проектам и приносить такие вредные и опасные отходы и в наши контейнеры, - говорит Елена Кочкуркина, начальник отдела государственной экологической экспертизы особоохраняемых природных территорий и экологического просвещения Министерства природных ресурсов Мурманской области.

С февраля по март с 11 контейнеров было собрано порядка двухсот килограммов опасных экологических отходов. Урны установлены во всех многофункциональных центрах столицы Заполярья, а так же в административном здании на Кольском проспекте, 1.