Маленькая квитанция за ЖКУ, но большие долги, или Как не оказаться в списках судебных приставов

Горожане привыкли к тому, что из крана течёт вода, в квартире горит свет, а по трубам идёт тепло. Однако не все помнят, что за эти блага цивилизации нужно регулярно вносить платежи. Задолженности – это не формальность, которую можно забыть, а реальная угроза стабильной работе всего жилищно-коммунального комплекса.

Каждый месяц к 20-му числу, прежде чем зайти в квартиру, многие из нас останавливаются у почтовых ящиков, чтобы достаем оттуда квитанцию за капремонт, воду, тепло... Но далеко не все собственники квартир спешат оплачивать полученные услуги. Задолженность потребителей Мурманской ТЭЦ только за прошлый год составила более 47 миллионов рублей.

Как показывает практика, в большинстве случаев задолженность возникает не от тяжёлой жизненной ситуации, а от банального желания сэкономить на оплате коммунальных услуг. Хотя, если посчитать, экономией это назвать очень сложно – должники в итоге переплачивают, ведь потом придётся заплатить не только сумму за оказанную коммунальную услугу, но и пени за просрочку платежа. А если дело доходит до судебного взыскания, то и оплатить судебные издержки.

Михаил Мухин, начальник отдела правового сопровождения сбытовой деятельности АО «Мурманская ТЭЦ»: «На самом деле дебиторская задолженность – это очень большая проблема для Мурманская ТЭЦ, с точки зрения того, что мы не получаем денежные средства, которые заложены в инвестиционную и ремонтную программы. Соответственно мы не имеем возможности развиваться и, несмотря на то что мы оказываем качественные услуги, продолжать это делать в последующем, иметь соответствующий запас топлива. На сегодняшний день задолженность населения составляет 1,6 миллиарда рублей – это очень существенная сумма».

Владимир Комаров, исполнительный директор АО «Мурманская ТЭЦ»: «Нам необходимо проводить ремонт тепловых сетей. В этот период возможны и ситуации, когда выполняются незапланированные работы, они выявляются уже в процессе ремонта, дефектации, исследований, диагностики оборудования. На них также необходимо привлекать соответствующие средства, поэтому очень важно, чтобы наши граждане своевременно платили за тепловую энергию. Это необходимо для того, чтобы все эти планы мы могли выполнить в полной мере и надёжно пройти следующий отопительный сезон».

Судебного разбирательства можно избежать, если вовремя отреагировать на сигналы о задолженности: первое напоминание будет в виде звонка. Автоинформатор продиктует и размер долга, и дату, до которой надо его погасить. Если это сообщение будет проигнорировано и долг продолжит копиться, уведомление придёт уже по почте, и начнётся формирование документов для судебного взыскания. Последнее предупреждение – копия заявления о вынесении судебного приказа и за дело возьмутся приставы.

Кстати, ваш банк тоже известят о просроченном платеже, и он спишет средства со всех доступных счетов.

Михаил Мухин, начальник отдела правового сопровождения сбытовой деятельности АО «Мурманская ТЭЦ»: «В 2024 году было отработано порядка 6500 лицевых счетов неплательщиков, получено судебных решений и приказов в районе 300 миллионов рублей. Указанные судебные решения и исполнительные документы были направлены в службу судебных приставов для дальнейшего принудительного исполнения».

Порядка 9 тысяч комплектов документов Мурманская ТЭЦ направила за прошлый и первый квартал текущего года для взыскания задолженности в судебном порядке.

Не оказаться среди ответчиков просто и, как мы выяснили, выгодно – оплатить квитанцию вовремя. Сегодня это можно сделать, не выходя из дома. Из теплого дома.