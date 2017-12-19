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День за днём с «Арктик-ТВ»19.12.17 19:30

Маленькая помпа делает жизнь больных диабетом комфортной

В 2017 году первые десять инсулиновозависимых пациентов областной больницы бесплатно получили специальные помпы - автоматическое приспособление для ввода препарата. Испытание высокотехнологичной аппаратуры прошло успешно, она зарекомендовала себя. В следующем году ещё 10 человек должны получить прибор на бесплатной основе, однако очереди не выстроилось. Что отпугивает пациентов, где скрываются подводные камни, разбирались журналисты «Арктик-ТВ».

Первые симптомы болезни не кажутся страшными, поэтому мы, порой, даже не обращаем на них внимания. Чувство жажды, повышенный аппетит, слабость и головокружение – с такими неприятностями сталкивались многие из нас. Однако, это и есть первые «звоночки» сахарного диабета. В России этим заболеванием страдают более 10 миллионов человек - это около 7%  населения страны.

- Заболевания диабетом характерно для жителей Северо-Западных регионов не только России, но и наших соседей, - говорит Олеся Марченко, заведующая отделением эндокринологии Мурманской областной клинической больницы. – У нас более высокий процент заболеваемости диабетом, чем в средней полосе. Пока никто не может этот феномен объяснить, почему на севере диабетом болеют чаще.

В зоне риска люди с малоактивным образом жизни, любители плотно покушать и, конечно, обладатели пагубных привычек. А вот гендерная принадлежность особого значения не имеет. К счастью, в начале ХХ века было найдено решение этой непростой проблемы. Инъекции инсулина хоть и не излечивают недуг, но дают больному возможность жить полноценно. Однако, диабетикам ежедневно приходится самостоятельно делать несколько уколов препарата.

- С этого года областная больница на базе отделения эндокринологии начала оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь, - говорит Олеся Марченко, заведующая отделением эндокринологии Мурманской областной клинической больницы. – Мы проводим комплексное лечение пациентов с осложнённым сахарным диабетом.

Лечение включает в себя не только стандартные процедуры, но и установку специальной помпы. Это приспособление дозированно и в определённое время незаметно для пациента вводит инсулин в кровь. Это позволяет избежать лишних проколов кожи и, самое главное, делает всё вовремя.

- Мне нужно было строго придерживаться времени введения инсулина, - рассказывает Любовь Халявина, пациент больницы. - Например, я прохожу через синдром «утренней зори». Нужно было в 3-4 часа ночи просыпаться и делать себе инъекцию инсулина. А тут я спокойна. Тут маленькая прищепочка есть, я её к одежде цепляю и ночью спокойно сплю. Инсулин вводится и я этого не ощущаю.

Действительно, устройство весит всего несколько граммов и совершенно не мешает жизни. В это году экспериментальная программа только началась, и подобные помпы установили всего десяти пациентам. Такое небольшое количество людей объяснить легко: как и прочие технологические новшества, стоит прибор более ста тысяч рублей, закупить аппараты в большем количестве за счёт бюджета нет возможности. Кроме того, не все пациент могут позволить такие удобства, так как все расходные материалы, кроме инсулина, диабетик приобретает сам. В 2018 году получить помпу также смогут 10 желающих. А работники больницы и пациенты, которым уже установили аппарат, уверены, что когда-нибудь и расходники больные  смогут получать бесплатно за счёт государства.

 

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