Маленькие, а уже чемпионы!

Во время забега в ползунках малыши едва ли понимают, что происходит вокруг, но судя по улыбкам на их лицах, детям такие игры на перегонки очень по душе. То же можно сказать и о родителях, которые всеми силами и при помощи самых разных предметов - от погремушек до мобильных телефонов пытаются привлечь внимание карапузов на финише.

Болела за маленьких спортсменов и наш корреспондент «Арктик-ТВ» Эллина Ким.