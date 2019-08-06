Маленькие «десантники» мчались на беговелах

Первая в их жизни полоса препятствий, гонка в гору и настоящий спортивный настрой - так участники беговелоклуба «Северный ветерок» отметили День ВДВ.

Здесь все по-настоящему и серьёзно, как на формуле один. Маленькие гонщики готовятся к соревнованиям. Шлем надевать сами ещё не умеют, но настроены решительно на победу. 40 участников беговелоклуба «Северный ветерок» тоже отмечают День ВДВ.

Беговел - детский беспедальный двухколесный велосипед. Ещё его называют баланс-байк. Благодаря такому средству передвижения ребёнок учится не только мастерски балансировать и тормозить, но и быстро бегать и ходить.

«У нас ребёнок медленно ходил на прогулках. Увидела на соревнованиях беговел, посмотрела, очень привлекательно, решили попробовать, - рассказывает Светлана Незнаева. – Теперь гулям каждый день только на беговеле - зимой и летом. Научился быстро ходить».

Беговелоспорт в Мурманске с каждым годом обретает всё больше поклонников. Все больше родителей спешат записать чадо на занятия. Тренер Ольга Стробыкина говорит, что это очень даже обоснованно. «Этот комплекс развивает и координацию, и двигательный аппарат, и скорость, и реакцию, и мышечный корсет, - рассказывает Татьяна Стробыкина, руководитель школы беговела «Северный ветерок». - Всем советую: два годика исполнилось и надо начинать».

Лучших маленьких гонщиков наградили медалями и грамотами и, конечно, сладкими призами.