Маленькие северяне уже с сентября получают бесплатные горячие завтраки

С этого учебного года учащиеся младших классов получают полезные, горячие, а главное, бесплатные завтраки.

Утренний приём пищи предполагает не только горячее блюдо, но и горячий напиток. Такое полноценное питание поможет ученикам быстро восполнить энергию.

Глава администрации города Мурманска Евгений Никора совместно с министром образования и науки Мурманской области Анной Головиной проверили, как организовано питание для детей в школе № 44 на улице Миронова, 5.

Здесь претензий к работе пищеблока не нашлось, да и дети выглядят сытыми и довольными.

Напомним, с инициативой ввести в школах бесплатное питание для учеников младших классов выступил ещё в начале года Владимир Путин, Президент РФ. Наш регион стал одним из первых, где эту практику внедрили с первого сентября.