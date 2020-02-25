Маленьких и взрослых мурманчан поздравили с Днём защитника Отечества

Большой праздник, посвященный Дню защитника Отечества, состоялся в сквере на улице Ленинградской в Мурманске.

Этим ребятам служба в армии и выбор профессии еще только предстоит. Но их уже, по традиции, поздравляют с Днём защитника Отечества. Разминка, веселая музыка, интересные соревнования и спортивные эстафеты - слагаемые хорошего праздника. А как добиться успеха, знают ребята-волонтеры из Дома молодёжи, которые совместно с администрацией областного центра организовали для взрослых и детей интерактивную программу.