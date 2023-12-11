Маленькими шагами – петельками - к победе

Маскировочные сети в домашних условиях плетут неравнодушные жительницы Полярного. Работают по запросу бойцов в зоне СВО, это, практически, жизненная необходимость.

Когда сеть 4,5 на 4,5 метра впервые оказалась в комнате Алёны, девушка растерялась. Но решение нашлось быстро: расположить материал для плетения можно на подручных предметах: гладильной доске или… дверном проёме. Техника, выбранная волонтёром для маскировочного приспособления проста, она называется «травка» и считается максимально эффективной для защиты бойца от глаз врага.

Алёна Марченко, доброволец, г. Полярный: «Сейчас сложновато, так как два вида ткани. А так – четыре уголка оплетаются и четыре стеночки».

Сейчас сети цвета жухлой травы – на позднюю осень. Совсем скоро активисты перейдут на белый цвет. Материалы мастерицам предоставляет другой волонтёр из Полярного, как правило, сборы средств проводят быстро – желающих внести вклад достаточно, чего не скажешь о лишних руках. Вот чего действительно не хватает, сетуют добровольцы.

Сложного в плетении сети ничего нет, главное, понимание, что всё это для дела.

Алёна Марченко, доброволец, г. Полярный: «У меня сын военный, брат военный. Любой может оказаться там, неизвестно, сколько это ещё продлиться. Это наша поддержка. Какая-никакая, но поддержка, в первую очередь. Это нужно!».

Для удобства работу между собой жительницы города воинской славы разделили: подготовкой, то есть нарезкой полосок определенной длины и ширины - занимается Дарина.

Дарина Гаревских, доброволец, г. Полярный: «На последние две сетки она просто отдает мне материал по десять метров, из него полосочки полностью нарезаются».

День, обычно, у девушек завершается так: после работы и семейных вопросов несколько часов перед сном они уделяют ударной деятельности. Порой, затягивает настолько, что укладываются спать глубоко за полночь. Впрочем, сожалений нет.

Дарина Гаревских, доброволец, г. Полярный: «Мне не сложно, я хотела чем-то помочь, поддержать».

Маскировочные сети лишь часть реальной помощи, которую оказывают волонтёры большого ЗАТО. Также в домашних условиях девушки готовят наборы супов быстрого приготовления, отшивают термобельё, заготавливают окопные свечи. Своей заботой стараются дотянутся до защитников рубежей страны, ведь им непременно нужно знать, что их любят и ждут.