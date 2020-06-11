Маленький прибор помогает находить больших должников

«Забыл, не знал, задержали зарплату», - такие отговорки обычно слышат приставы от должников. Сотрудники службы из-за пандемии временно не ходят по квартирам неплательщиков, выезд за пределы страны им ограничивать тоже нет смысла - границы закрыты. Одним из приемлемых способов вычисления должников остаётся рейд по проверке автомобилей на стоянках Мурманска.

При помощи умного прибора, оснащенного специальным программным обеспечением, судебные приставы среди множества машин легко вычисляют должников по налогам, кредитам, услугам ЖКХ и неоплаченным штрафам.

Чтобы избежать неприятных сюрпризов, специалисты рекомендуют гражданам регулярно проверять наличие задолженности и своевременно её оплачивать.

Только за утро сегодняшнего дня специалистам удалось «просканировать» номера сотни машин и поймать 4-х должников.

Анна Хапова, судебный пристав ОСП Октябрьского округа города Мурманска: «В связи с тем, что у нас регулярно проводятся рейды, то хочу предупредить должников: при больших суммах мы производим изъятие автотранспортных средств».