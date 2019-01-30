«Маленький театрик» большого творческого коллектива

К Году театра в России присоединились творческие коллективы большого ЗАТО. Александровские малыши вышли на сцену маленького театрика, который собрал более ста юных актёров.

2019 год объявлен Годом театра в нашей стране. В творческой среде остаться незамеченным такой повод просто не мог. Поэтому среди дошкольных коллективов Полярного был проведён весёлый театральный фестиваль. Как и полагается на конкурсах, организаторы наградили самых талантливых и артистичных.

- Мы постарались заметить всех, кто принимал участие в нашем творческом фестивале, - отметила Мария Кожемякина-Бельчикова, председатель жюри фестиваля, режиссёр народного театра «Апельсин» (г.Гаджиево). - Отметить всё, что невозможно было не отметить. Мы очень старались, чтобы вычленить самое яркое и самое важное, а каждого из вас наградить по заслугам.

На сцену вышли более 120 малышей - это 10 творческих дошкольных коллективов ЗАТО Александровск. Ребята представили 12 театральных миниатюр.

Фестиваль дошкольного творчества «Маленький театрик» - это первая ступенька в мир фантазии, актёрской игры и режиссерских задумок.