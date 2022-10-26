Маленький юбилей немаленькой организации: «Александровская теплосеть» отмечает пятилетие
Ровно тридцать лет слесарь Сергей Иванович трудится на котельной города Снежногорска. Сейчас он уже больше руководит процессом ремонтов, но золотые руки специалиста здесь всё ещё есть к чему приложить. Например, в этом году удалось поочередно капитально отремонтировать основные водогрейные котлы.
Сергей Бизняков, слесарь по ремонту оборудования котельной Снежногорска филиала АО «МЭС» «Александровская теплосеть»: «От нас зависит, чтобы всё работало, всё оборудование работало».
Таких незаменимых работников только в Снежногорском районе порядка 90 человек. Это оперативный персонал, обслуживающий оборудование – котлы и теплообменники, а также специалисты ремонтной группы. 40 лет назад начинал свой путь с рабочего и нынешний руководитель снежногорской котельной. Каждая деталь здесь известна Сергею Тертышному как никому другому. В новый отопительный сезон удалось войти безаварийно, впрочем, как и всегда. Летом оборудование подготовили и проверили.
Сергей Тертышный, руководитель котельной Снежногорска филиала АО «МЭС» «Александровская теплосеть»: «Сколько мы работаем, но срывов в теплоснабжении не было. Последняя авария на моей памяти произошла в 2003 году. Бывают локальные отключения, потому что железо имеет свойство гнить. А так – без срывов».
За такую ответственную работу и наград не жалко. В этом году «Александровская теплосеть» отметила своё пятилетие. Сотрудников отметили премиями и благодарностями. Помимо Снежногорска в Александровский филиал «МЭС» входят Гаджиево, Видяево и Полярный, посёлок Ура-Губа и населённый пункт Оленья Губа. На каждой котельной – свой штат профессионалов, где не место людям ленивым и безответственным.
Алексей Мальнев, слесарь по ремонту котельного оборудования Полярнинского района филиала АО «МЭС» «Александровская теплосеть»: «Я просто не могу сидеть долго на одном месте. Предпочитаю делать работу быстро и качественно. Приходит новое оборудование, приходится изучать документацию, систему. Нам скучно не бывает».
За выплатами сотрудникам тоже необходимо пристально следить, как и за котлами в цехах и котельных залах. Этим, например, занимается Кристина Сопкина – контролёр-учётчик
Кристина Сопкина, контролер-учётчик Полярнинского района филиала АО «МЭС» «Александровская теплосеть»: «Работа, может быть, незаметная, но она очень трудоёмкая. Мы коммуницируем между сотрудниками и руководством «МЭС».
Такая взаимосвязь между всеми сферами ресурсоснабжающих организаций теплосети ЗАТО обеспечивает стабильность и уверенность в завтрашнем дне.
Игорь Дамаскин, директор филиала АО «МЭС» «Александровская теплосеть»: «Все остальные котельные мы стараемся поддерживать в работоспособном и хорошем состоянии. Сейчас у нас есть очень много проектов и планов на модернизацию котельных как Снежногорска, так и Гаджиево и Полярного. В Видяево тоже есть план, который вскоре, надеюсь, начнём осуществлять».
А котельное оборудование «Александровской теплосети» в любой момент можно перевести на использование газового топлива, уверяет руководство, к газификации специалисты готовы.