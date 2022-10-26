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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.10.22 19:30

Маленький юбилей немаленькой организации: «Александровская теплосеть» отмечает пятилетие

В состав одного из филиалов АО «МЭС» входят котельные и теплопункты ЗАТО Александровск и ЗАТО Видяево, а также сельского поселения Ура-Губа. Лучших специалистов по итогам «пятилетки» отметили заслуженными наградами.

Ровно тридцать лет слесарь Сергей Иванович трудится на котельной города Снежногорска. Сейчас он уже больше руководит процессом ремонтов, но золотые руки специалиста здесь всё ещё есть к чему приложить. Например, в этом году удалось поочередно капитально отремонтировать основные водогрейные котлы.

Сергей Бизняков, слесарь по ремонту оборудования котельной Снежногорска филиала АО «МЭС» «Александровская теплосеть»: «От нас зависит, чтобы всё работало, всё оборудование работало».

Таких незаменимых работников только в Снежногорском районе порядка 90 человек. Это оперативный персонал, обслуживающий оборудование – котлы и теплообменники, а также специалисты ремонтной группы. 40 лет назад начинал свой путь с рабочего и нынешний руководитель снежногорской котельной. Каждая деталь здесь известна Сергею Тертышному как никому другому. В новый отопительный сезон удалось войти безаварийно, впрочем, как и всегда. Летом оборудование подготовили и проверили.

Сергей Тертышный, руководитель котельной Снежногорска филиала АО «МЭС» «Александровская теплосеть»: «Сколько мы работаем, но срывов в теплоснабжении не было. Последняя авария на моей памяти произошла в 2003 году. Бывают локальные отключения, потому что железо имеет свойство гнить. А так – без срывов».

За такую ответственную работу и наград не жалко. В этом году «Александровская теплосеть» отметила своё пятилетие. Сотрудников отметили премиями и благодарностями. Помимо Снежногорска в Александровский филиал «МЭС» входят Гаджиево, Видяево и Полярный, посёлок Ура-Губа и населённый пункт Оленья Губа. На каждой котельной – свой штат профессионалов, где не место людям ленивым и безответственным.

Алексей Мальнев, слесарь по ремонту котельного оборудования Полярнинского района филиала АО «МЭС» «Александровская теплосеть»: «Я просто не могу сидеть долго на одном месте. Предпочитаю делать работу быстро и качественно. Приходит новое оборудование, приходится изучать документацию, систему. Нам скучно не бывает».

За выплатами сотрудникам тоже необходимо пристально следить, как и за котлами в цехах и котельных залах. Этим, например, занимается Кристина Сопкина – контролёр-учётчик

Кристина Сопкина, контролер-учётчик Полярнинского района филиала АО «МЭС» «Александровская теплосеть»: «Работа, может быть, незаметная, но она очень трудоёмкая. Мы коммуницируем между сотрудниками и руководством «МЭС».

Такая взаимосвязь между всеми сферами ресурсоснабжающих организаций теплосети ЗАТО обеспечивает стабильность и уверенность в завтрашнем дне.

Игорь Дамаскин, директор филиала АО «МЭС» «Александровская теплосеть»: «Все остальные котельные мы стараемся поддерживать в работоспособном и хорошем состоянии. Сейчас у нас есть очень много проектов и планов на модернизацию котельных как Снежногорска, так и Гаджиево и Полярного. В Видяево тоже есть план, который вскоре, надеюсь, начнём осуществлять».

А котельное оборудование «Александровской теплосети» в любой момент можно перевести на использование газового топлива, уверяет руководство, к газификации специалисты готовы.

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