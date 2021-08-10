Маленькое ЧП с детской площадкой на улице Бондарной со счастливым концом

Груду металла вместо детской площадки обнаружили жители дома по адресу: г.Мурманск, ул.Бондарная, 1. Кто, а самое главное, зачем выкопал и бросил скамейки и качели, попыталась выяснить съёмочная группа «Арктик-ТВ».

Буквально несколько дней назад малыши беззаботно бегали по детской площадке во дворе на ул.Бондарной, 1. Теперь горки, качели и лавочки демонтированы и сброшены в бесформенную кучу, которую рабочие заботливо огородили красно-белой лентой.

Михаил Химион, житель двора: «Когда приехала техника и стала демонтировать, то мы подумали, что нам выпал счастливый билет. Но потом всё было брошено».

Специалист управляющей компании Татьяна Пантелеевна, тоже разводит руками. Говорит, что только недавно красила пусть и старенькую, но добротную конструкцию своими руками. Теперь опасается, что любопытные ребята могут пораниться на «обломках» советской площадки.

Татьяна Антонова, специалист управляющей компании: «Мы писали заявление в полицию от организации, они всё это сфотографировали. Нам, главное, узнать, кто это сделал. Нам надо площадку оформить».

Съёмочной группе «Арктик-ТВ» удалось выяснить, что жителям бить тревогу не стоит. Бесхозный металл скоро вывезут. А на освободившейся территории установят новый современный игровой комплекс.

Работа ведётся в рамках программы «Формирование современной городской среды Мурманской области».