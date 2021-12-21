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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.12.21 19:30

Маленькое новогоднее чудо для постояльцев хосписа

Волонтёры гаджиевской школы организовали фотозону, при посещении которой можно внести пожертвование нуждающимся в заботе и уходе людям.

Вот уже пять лет в канун Нового года один из классов школы №279 города Гаджиево преображается: значительную часть аудитории «Волонтёры добра» оборудуют под фотозону. В ход идёт всё, что родители и дети собирали, покупали и готовили целый год, ожидая возможности вновь запустить акцию. Фотосессия бесплатная, поясняют добровольцы, но снимки придётся делать на свою камеру, профессиональных фотографов здесь нет. Но каждый может подержать инициативу подарком или добровольным пожертвованием.

Софья Червинская, волонтёр, ученица школы №279, г. Гаджиево: «Деньги пойдут на самое важное: чтобы пациенты и тяжело больные дети не страдали от боли и одиночества. Потому что на данный момент все мы нуждаемся в поддержке».

Анна Маршавина, классный руководитель 8 «Б» класса, г. Гаджиево: «Каждый год фотозоны разные: родители 8 «Б» класса вместе с ребятами собираются, изыскивают идеи, рассматривают, как будет красиво, как будет лучше… И в этом году фотозона выглядит так: арка, огоньки – вы попали в сказку!».

Ответственные за проведение фотосессий также ребята из 8 «Б», они организуют дежурства во время пребывания посетителей в фотозоне. Чтобы волонтёрам и участникам процесса было не только комфортно, но и безопасно, соблюдаются антикоронавирусные меры – взрослые могут пройти в школу только по QR коду, при наличии масок и по предварительной записи, чтобы избежать скопления.

Все собранные средства и подарки будут переданы в хоспис города Колы, пациентам, которых ребята поддерживают ещё с начальной школы. С 2016 года неравнодушные жители города, дети, родители и учителя помогли собрать более 40 тысяч рублей.

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