Россиян хотят проверить на ВИЧ прямо на рабочем местеМинздрав намерен предоставить гражданам право проходить профилактический осмотр в удобное для них время
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.03.19 19:30

Маленькое поле с большим накалом страстей

В спортивном центре «Пинагор» состоялся один из самых ожидаемых матчей Чемпионата Мурманска по мини-футболу. В поединке сошлись команды Мурманского морского торгового порта и оконной фабрики «Rehau».

Мини-футбол от его старшего собрата отличает размер поля и количеством игроков в команде. Но никак не кипящими в зале страстями. Это наглядно доказали болельщики команд «Торговый порт» и «Ариес». Матч, пожалуй, самый ожидаемый в этом Чемпионате города, состоялся в зале спорткомплекса «Пинагор». Само спортивное событие длится с октября, за это время прошло более 300 игр. 

«Можно сказать, что данный турнир состоялся, потому что осталось меньше месяца для игр, - отмечает Сергей Дружининский, президент Федерации футбола города Мурманска. - Сейчас турнир выходит на финишную прямую. Во всех лигах определяются победители, которых будут в апреле награждать кубками и призами. Хочется поблагодарить все команды, многих руководителей города, которые приняли участие, их команды приняли участие в этом турнире. Турнир будет жить».

Команды на поле, он примерно одинаковые по силе и уровню игры. Они фавориты этих соревнований. За битвой «титанов» зрители наблюдают с особым вниманием. «Ариес» - достойный соперник, рассказывает инженер и капитан команды «Торговый порт» Илья Фёдоров. Одна из пяти сборных, которые для портовиков представляют серьёзную угрозу.

«Один раз мы уже играли в этом сезоне с ними. К сожалению, проиграли в один мяч, - говорит Илья Фёдоров, капитан команды «Торговый порт».  - Сегодня попытаемся дать бой и победить».

Футболисты на поле показывают высокую технику игры и сражаются с особым усердием. Победа важна, уступать не хочет никто. Несмотря на жаркое противостояние и ощутимое напряжение в воздухе, игра идёт джентльменская, правила всё же стараются не нарушать. Пыл спортсменов периодически остужают внимательные судьи, которые тщательно отслеживают даже самые незначительные нарушения на поле.

«Горячие северные парни, эмоции порой перехлёстывают через край, - отмечает Максим Чукин, главный секретарь Чемпионата Мурманска по мини-футболу. – Но наши судьи достаточно опытные и квалифицированные. Они пытаются максимально точно и чётко справляться с любыми ситуациями, которые происходят на поле. Поэтому, сами видите, игра, более-менее, под контролем».

Первый тайм команды закончили вничью – 2:2. А вот во втором удача снова улыбнулась «Ариесу». Футболисты смогли закатить в ворота соперника три мяча, в свои пропустили только два. Счёт по итогам игры 5:4 в пользу «Ариеса». Победив в игре и избавившись от действительно сильного противника, команда приобрела неплохой шанс добиться звания чемпиона города по мини-футболу.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаВ энергетическом сердце страны
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
ПодробнееПартия власти запустила сайт предварительного голосования
-Слово не воробей...Я к выборам готова
-Ходят слухи…Юрий Трутнев может оставить арктические регионы
-

Последние комментарии

Петр А.
12.03.19 21:36
Уставший коммунист... Пора ему на пенсию, а не к выборам готовиться. Смотришь на эту оппозицию и злость берёт: за едроссов голосовать не буду, а за этих - ни рыба, ни мясо!!! Придётся бюллетень испорт
Комментарий к новости:ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Выборы-2019 – оппозиции приходится очень сложно, считает Михаил Антропов
Д.О. Вернер
12.03.19 09:22
"... и член фракции КПРФ..." (т.е. член группы КПРФ в составе организации, возглавляемой ЕР) (См. определение фракции), разве такой должна быть оппозиция? Это не по-большевистски...
Комментарий к новости:ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Выборы-2019 – оппозиции приходится очень сложно, считает Михаил Антропов
Анна Константиновна
11.03.19 21:20
И это один из лидеров оппозиции?! Они всегда будут в хвосте событий, так как нет ясной позиции и амбиций. Пригрелись во власти и мычат по телевизору.
Комментарий к новости:ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Выборы-2019 – оппозиции приходится очень сложно, считает Михаил Антропов
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272812345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире00:00«Международные новости». Информационная программа (12+)00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)
-PRO ДеньгиВ апреле предельная сумма оплаты покупок без ПИН-кода с помощью системы Visa будет поднята до 3 тысяч рублей-PRO ВалютуКурс доллара снизился почти на 31 копейку, евро - на 22 копейки-PRO ЭнергетикуКабмин внёс в Госдуму законопроект о госрегулировании энерготарифов-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 13 марта-PRO Нефть и газМинприроды пока не рассматривает нефть Ванкорского кластера для поставок по Севморпути-PRO ЗаконыМинздрав намерен предоставить гражданам право проходить профилактический осмотр в удобное для них время
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
26.02.19: Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил вернуть в российские силовые структуры обращение «господин». Своё предложение он направил премьер-министру Дмитрию Медведеву. А как Вы относитесь к этой инициативе?Проголосовало: 479 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика