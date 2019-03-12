Маленькое поле с большим накалом страстей

В спортивном центре «Пинагор» состоялся один из самых ожидаемых матчей Чемпионата Мурманска по мини-футболу. В поединке сошлись команды Мурманского морского торгового порта и оконной фабрики «Rehau».

Мини-футбол от его старшего собрата отличает размер поля и количеством игроков в команде. Но никак не кипящими в зале страстями. Это наглядно доказали болельщики команд «Торговый порт» и «Ариес». Матч, пожалуй, самый ожидаемый в этом Чемпионате города, состоялся в зале спорткомплекса «Пинагор». Само спортивное событие длится с октября, за это время прошло более 300 игр.

«Можно сказать, что данный турнир состоялся, потому что осталось меньше месяца для игр, - отмечает Сергей Дружининский, президент Федерации футбола города Мурманска. - Сейчас турнир выходит на финишную прямую. Во всех лигах определяются победители, которых будут в апреле награждать кубками и призами. Хочется поблагодарить все команды, многих руководителей города, которые приняли участие, их команды приняли участие в этом турнире. Турнир будет жить».

Команды на поле, он примерно одинаковые по силе и уровню игры. Они фавориты этих соревнований. За битвой «титанов» зрители наблюдают с особым вниманием. «Ариес» - достойный соперник, рассказывает инженер и капитан команды «Торговый порт» Илья Фёдоров. Одна из пяти сборных, которые для портовиков представляют серьёзную угрозу.

«Один раз мы уже играли в этом сезоне с ними. К сожалению, проиграли в один мяч, - говорит Илья Фёдоров, капитан команды «Торговый порт». - Сегодня попытаемся дать бой и победить».

Футболисты на поле показывают высокую технику игры и сражаются с особым усердием. Победа важна, уступать не хочет никто. Несмотря на жаркое противостояние и ощутимое напряжение в воздухе, игра идёт джентльменская, правила всё же стараются не нарушать. Пыл спортсменов периодически остужают внимательные судьи, которые тщательно отслеживают даже самые незначительные нарушения на поле.

«Горячие северные парни, эмоции порой перехлёстывают через край, - отмечает Максим Чукин, главный секретарь Чемпионата Мурманска по мини-футболу. – Но наши судьи достаточно опытные и квалифицированные. Они пытаются максимально точно и чётко справляться с любыми ситуациями, которые происходят на поле. Поэтому, сами видите, игра, более-менее, под контролем».

Первый тайм команды закончили вничью – 2:2. А вот во втором удача снова улыбнулась «Ариесу». Футболисты смогли закатить в ворота соперника три мяча, в свои пропустили только два. Счёт по итогам игры 5:4 в пользу «Ариеса». Победив в игре и избавившись от действительно сильного противника, команда приобрела неплохой шанс добиться звания чемпиона города по мини-футболу.