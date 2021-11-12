Малое ЗАТО сменил на большое, или Последний рабочий день Ильяса Мазитова в Заозерске

Ильяс Мазитов вступил в должность главы ЗАТО Александровск. В течение 2,5 лет он занимал пост главы ЗАТО город Заозёрск.

Привычное начало рабочего дня Ильяса Мазитова начинается с совещания. В одном из дворов жители Заозерска просят уложить тротуарную плитку, в другом и вовсе убрать газон, чтобы освободить место для парковки. Все пожелания стараются учесть максимально. Результаты работы заметны сразу - достаточно выйти на улицу. В этом году центральная дорога городка буквально преобразилась.

Ильяс Мазитов, экс-глава ЗАТО Заозёрск: «Было заменено асфальтовое и бетонное покрытие, установлены бордюры, поставлено новое освещение. Здесь раньше было парковое освещение, а сейчас очень ярко светит на улице, всё видно, а это влияет на безопасность. Сделаны тротуары, ограждения. Я доволен тем, как эта работа выполнена».

Решение о досрочном сложении полномочий главы Заозерска, по словам Мазитова, далось ему сложно, новая рабочая неделя уже начнётся в ЗАТО Александровск в качестве главы.

Ильяс Мазитов, экс-глава ЗАТО город Заозерск: «Я родился и вырос в гарнизоном городе, поэтому мне было легко входить в город. Город хороший, знаковый, который привнёс много для обороны страны, создания атомного подводного флота. Сначала меня люди принимали настороженно. Много не успел сделать и это расстраивает».

За два с половиной года в должности главы Заозерска удалось сделать немало, подчеркивает градоначальник. Жители гарнизона всегда находились в диалоге с властью. Не только предлагали идеи, но и задавали вопросы, что-то критиковали. Рабочая атмосфера. Только у авторов анонимных телеграм-каналов что-то засвербело. Под занавес вбросили якобы сенсацию: работы на детской площадке по ул. Строителей не выполнены, а платеж на 1 млн 700 тысяч рублей получен. Ну, во-первых, к сведению злопыхателей, улицы Строителей в Заозерске просто-напросто нет. Возможно, имелась ввиду улица Строительная, такая и вправду имеется. А во-вторых, с математикой, как и со зрением, у ньюсмейкеров также обнаружились большие проблемы. В посте указана стоимость выполненных услуг на 1 млн 700. Выше сами же прилагают документы, где значится гораздо меньшая сумма. Выдавать желаемое за действительное - вот что движет командой ворчливых фейкоделов. Найти оригиналы сметы в Управлении городским хозяйством Заозерска было совсем не сложно.

Николай Васютичев, заместитель директора Управления городским хозяйством, ЗАТО город Заозёрск: «Откуда взялась сумма 1 млн 700 тысяч мы не в курсе, изначально стоимость контракта на выполнение полного объёма подготовительных работ, укладки плитки травмобезопасной, ограждений детской территории и прокладки тротуара вдоль детской площадки составляет 1 млн 162. Подготовительные работы выполнены в полном объёме за исключением укладки самого травмобезопасного покрытия».

Такие низкосортные публикации с беспочвенными обвинениями на интернет-площадках далеко не редкость. Пользы от них мало, а вред очевиден. Кстати, Ильяс Мазитов готов «присесть», как желают того авторы телеграм –канала.

- Ильяс Аюпович, присядем на дорожку?

- Присяду, как мне тут советовали. Это детская площадка, которая сделана за 1 млн 163. Это ограждение, это бордюрный камень, это бетонирование участков, подготовка к покрытию травмобезопасного покрытия. Подрядчик подвёл, покрытие не пришло, но оно не входило по контракту в 1 млн 163, так как оно должно было быть выполнено из материалов заказчика. Оно уже лежит на складе, на следующей неделе оно придёт из Москвы и потом привезут сюда, - пояснил Ильяс Мазитов.

По понятным причинам работы на детской площадке по укладке покрытия продолжатся весной. Поэтому пожелаем Ильясу Мазитову и в новой должности главы ЗАТО Александровск также стойко держать удар и не поддаваться на провокации. А горе-телеграмщикам совет - если умеете так хорошо пользоваться интернетом, то не брезгуйте фактчекингом.