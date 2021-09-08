Маломерное судно опрокинулось в Баренцевом море. Есть погибшие

В бухте Долгая щель Баренцева моря в Печенгском округе Мурманской области перевернулось маломерной судно с рыбаками на борту. Есть погибшие.

Транспортная прокуратура опубликовала несколько снимков с места ЧП, на которых хорошо можно рассмотреть катер. Видимых повреждений на его корпусе нет. По одной из версии, судно опрокинулось из-за сильных волн, а потом легло в дрейф и прибилось к берегу.

Пётр Титаренко, и.о. мурманского транспортного прокурора: «По предварительным данным, около 10 утра 7 сентября катер из посёлка Линахамари с судовладельцем и четырьмя пассажирами на борту вышел для ловли рыбы в бухту. Около 18.15 маломерное судно обнаружили перевернувшимся сотрудники пограничной службы».

Одного из пострадавших удалось обнаружить почти сразу. По информации из ряда источников, мужчина размахивал руками и звал на помощь. Чуть позже спасатели нашли тела ещё двух пассажиров, остальных ищут до сих пор.

Евгений Фролов, начальника ЦУКС Главного управления МЧС России по Мурманской области: «Производится наращивание поисковой группировки».

В районе происшествия работают и следователи, и криминалисты, которым предстоит восстановить картину происшествия.