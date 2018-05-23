Маломерные суда проверили на готовность к летней навигации

Ежегодный смотр сил и средств Центра МЧС России по Мурманской области состоялся на берегу Кольского залива. Его главной задачей являлась проверка готовности государственных инспекторов по маломерным судам и взаимодействующих структур к летней навигации.

На акватории Кольского залива специалисты отработали действия при задержании условного нарушителя, оказании помощи терпящим бедствие на воде и спасении утопающего. Со всеми поставленными задачами взаимодействующие структуры справились успешно и теперь можно говорить с уверенностью, что силы и средства для безопасности людей на водных объектах Мурманской области готовы.

- Цели и задачи у нас постоянные: контроль эксплуатации маломерных судов на водоёмах, обеспечение безопасности на водоёмах, - отметил Юрий Любимов, руководитель группы патрульной службы № 1 ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Мурманской области», - на 19 санкционированных местах отдыха, в детских лагерях.